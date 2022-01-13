Данілов назвав "мігрантів" Лукашенка "біологічною зброєю"

Недоторканність кордонів країни є ключовим завданням держави, вважає секретар українського Радбезу.

У листопаді Європу та Україну схвилювали тисячі мігрантів, які штурмували кордон Польщі в марній надії потрапити до Євросоюзу. Через це в нашій країні почали зміцнювати північні рубежі. Їхня поява там була не випадковою, вважає секретар РНБО України Олексій Данілов.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українській правді".

На його думку, їх туди відправив російський президент Володимир Путін. Використовували їх як "біологічну зброю", відправивши людей із заздалегідь відомим результатом, адже до Європи їх пускати не збиралися. Він також зупинився на заявах Кремля про хімічну зброю від США в Україні та назвав такі слова "тролінгом американців".

Данілов зазначив, що такі ситуації виникають швидко, і на них потрібно реагувати. Україна поки що не готується до чогось конкретного, що відбудеться найближчим часом: "на сьогодні прямого підготовчого процесу до агресивних дій немає ", — повідомив Данілов і наголосив, що у разі ескалації — вийдуть на діалог із суспільством.

Данілов нагадав, що Україна вже вступила на шлях інституційних змін у оборонній сфері. Серед чітко виписаних процедур — закон про національний спротив, у рамках якого комплектуватимуть сили тероборони, план оборони країни, збільшено фінансування армії. Секретар РНБО окремо виділив військовий дух української армії та народу.

"Телеграф" раніше писав, що подібної думки дотримуються і в Офісі президента України, вважаючи, що захищатимуть державу майже всі громадяни країни.