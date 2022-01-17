"Путін йде шляхом Гітлера, все це погано закінчиться для Росії", – генерал

Військові експерти оцінили останні події, що відбулися у переговорному процесі між РФ та Заходом щодо України, а також прокоментували присутність російських військ на нашому кордоні.

Підсумком тижня переговорів між РФ з одного боку і США з НАТО з іншого щодо "гарантій безпеки" в російському трактуванні стало нове загострення біля українських кордонів.

У Міноборони РФ пояснили нове перекидання військ "раптовою перевіркою" боєздатності підрозділів з висуванням на віддалені полігони. Але надто співпало дане перекидання з відлупом з боку колективного Заходу на російські пропозиції щодо не просування НАТО на Схід загалом і не вступу туди України з Грузією – зокрема.

"Телеграф" за допомогою експертів проаналізував пост-переговорну ситуацію та ймовірність ескалації.

Головні висновки після переговорів

За словами, ветерана зовнішньої розвідки, генерала-лейтенанта Василя Богдана, геополітично рік розпочався дуже турбулентно.

"Саміти в Женеві, Брюсселі, Відні, двосторонні зустрічі наших партнерів між собою, з Україною, з РФ – все це свідчить про стурбованість у зв’язку з нагнітанням міжнародної обстановки, появою тих погроз та викликів, які існують насамперед із боку Росії. Але нічого дивного в таких діях РФ немає. Я і раніше говорив, і знову підкреслю: "Путін — це реінкарнація Гітлера. А путінська Росія нагадує мені гітлерівську Німеччину. Адже там режим вже не тільки терористичний, а й фашистський. Зрозуміло, що спроби Путіна йти дорогою Гітлера погано закінчаться і для нього, і для Росії. Але поки що він уперто продовжує цей шлях", — зазначає генерал.

Він акцентує на важливості того, яку позицію зараз займе колективний Захід – як реагуватиме на політичну і не лише ескалацію з боку РФ українське найвище військово-політичне керівництво.

"На даний момент Захід продемонстрував на минулих переговорах тверду позицію щодо підтримки України, курсу нашої країни в НАТО, неприпустимості російської агресії. А ось з українського боку, зокрема від секретаря РНБО Данилова, бачимо якийсь зайвий спокій. У стилі: ми ситуацію контролюємо, нічого особливого не відбувається”, – каже Василь Богдан.

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда окреслив низку тенденцій, які можна спостерігати у ситуації навколо України на тлі переговорів РФ та Заходу.

По-перше, Росія, дійсно, постійно нагнітає ситуацію – і поєднує переміщення військ з агресивними заявами своїх дипломатів.

По-друге, жорсткішими стали заяви з боку Заходу. Ті самі США після переговорів 10 січня відкинули більшу частину російських "хотілок".

Аналогічним чином вчинила 12 січня Рада НАТО. Наголошувалося, що ніхто не стане нічого вирішувати "по Україні без України, по Європі без Європи та по НАТО без НАТО". Втім, тему розміщення американських ракет у Європі обговорити все ж таки погодилися.

По-третє, Євген Магда з жалем зазначає, що наразі немає чіткої позиції України.

"Офіційний Київ, як мінімум, діє за нинішніх обставин із помітним запізненням, – вважає експерт. – Як на мене, це дуже тривожно".

Росія готова нападати і "хитати"

Офіційні представники Білого дому і не лише попереджають: Росія шукає привід, аби напасти на Україну. Або, як мінімум, "розхитати" ситуацію всередині нашої країни.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван не виключає, що приводом може стати спроба держперевороту в нашій країні; постановковий напад нібито українських солдатів на російські та проросійські сили на Донбасі тощо.

Екс-спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин вважає, що ОРДЛО – найімовірніший плацдарм для продовження російської агресії. Адже там практично всі важелі управління – росіяни. Стоять їхні військові, їх озброєння, натреновані їхніми інструкторами місцеві бойовики.

Втім, ймовірні й інші точки завдання ударів. До таких, на думку експерта, належить ділянка на кордоні України з Придністров’ям, про що нещодавно заявляло Головне управління розвідки. За словами Влада Волошина, на придністровській території, неподалік від українського кордону, розташовані склади з боєприпасами та озброєнням, вивезеним за часів СРСР із західної групи військ.

"Здійснити "напад" на ці склади під виглядом "українських радикалів" для російських спецслужб — раз плюнути. А потім включити "відповідь", у тому числі широкомасштабну операцію із залученням російських "миротворців". Не складно для РФ і влаштувати якусь кризу в Азовському або Чорному морі. Не можна відкидати й агресію з боку адмінкордону із захопленим росіянами Кримом. Ну і північний напрямок — Білорусь — ще одна потеційно небезпечна точка", — зазначає Влад Волошин.

На думку Василя Богдана, у глобальному вимірі всі зацікавлені, щоб політико-дипломатичним шляхом врегулювати ситуацію, не допустити Третьої світової війни, якої людство може не пережити.

"Але те, як поводиться Путін і його старе політбюро, насторожує, – зазначає генерал. – Росія, як і у 2014-му, на повну міць включила пропагандистську машину, посилила кібератаки, енергетичні удари. Шляхом різноманітних провокаційних дій вона добивається дестабілізації ситуації в Україні, щоб створити реальні умови для вторгнення. Під приводом нібито утисків російськомовного населення. Під приводом, що ситуація нібито виходить з-під контролю української влади, а є об’єкти критичної інфраструктури, які слід захищати. І так далі".

Василь Богдан акцентує, що відбувається перекидання РФ військ з Далекого Сходу на прикордонні з Україною території. Це Брянська, Воронезька, Білгородська, Смоленська області. З’явилися свідчення, що перекидаються навіть оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".

"Крім того, – продовжує генерал, – наголошується на зосередженні військової техніки в ОРДЛО у місцях, де її не повинно бути, згідно з Мінськими домовленостями. Це робиться демонстративно. Настільки, що зафіксували спостерігачі СММ ОБСЄ. Маємо також активізацію провокацій з боку незаконних збройних формувань та російських окупаційних військ. Все це демонструє, що загроза подальшого вторгнення РФ нікуди не поділася. Більш того — збільшилася. Розвідспільнота і Заходу (особливо США та Великобританії), і наші національні розвідки, включаючи військову, дають інформацію, що Росія готується до провокаційних дій по типу гітлерівської Німеччини. А саме: створити привід для ескалації, здійснивши провокаційні обстріли або підриви нібито від імені ЗСУ. А потім звинуватити у всьому Україну – і дати поштовх для подальшого вторгнення".

Такі провокації, упевнений Василь Богдан, можуть бути скоєні і на сході (ОРДЛО), і на півдні (з боку контрольованого РФ Придністров’я), і на півночі (з боку Білорусі, що дедалі більше поглинається росіянами).

"До речі, говорячи про білоруський напрямок. Там сталася знакова, як на мене, подія – послом РФ у Білорусі призначений відомий українофоб, представник РФ у ТКГ Борис Гризлов. Вважаю, що він стане своєрідним "смотрящим" від Путіна, щоб коригувати в необхідному Росії напрямі політику Лукашенка. А якщо буде потреба – підготувати ґрунт для атаки на Україну з цього напряму", – каже генерал.

Своєю чергою, директор Інституту світової політики Євген Магда припускає, що Росія робитиме ставку все ж таки не на військовий компонент, а на інформаційно-психологічні операції, на тиск в енергетиці, на провокації, які можуть бути елементом гібридного протистояння. Того самого, в якому ми вже майже 8 років.

"Те, що про можливість різноманітних провокацій говорять Білий дім та Пентагон, свідчить про розуміння Заходом даної загрози. І намір їй протидіяти, – зазначає Євген Магда. – На сьогодні я не бачу жодних ознак того, що між РФ та США можлива так звана "Велика угода". Росія надто високо поставила планку своїх вимог. І для США, і для НАТО погодитися на них — це визнати власну поразку".

Влад Волошин акцентує, що зібрані Росією поблизу українських кордонів сили не можуть там довго перебувати.

"Як не можуть бути м’язи довго напруженими (їх треба періодично послаблювати), так і не може постійно нагнітатися ситуація, — пояснює експерт. — Тож РФ незабаром повинна або відводити війська, або задіяти їх. Поки вона не досягла головної своєї мети – Україна продовжує йти шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції. Захід нас у цих прагненнях підтримує. Подивимося, як Росія реагуватиме. Ми на восьмому році війни готові до всього".

Вторгнення не є невідворотним

Василь Богдан не має сумніву, що загроза подальшого вторгнення РФ в Україну є. Але це вторгнення, на його думку, не є невідворотним.

"На допомогу тут — превентивні заходи. У тому числі озвучені (і поки що не озвучені) санкції, які очікують РФ у разі відкритого нападу на Україну — під будь-яким приводом", — говорить генерал.

Раніше Сенат США опублікував законопроєкт, яким у разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, санкції вдарять особисто по президенту Росії та його близькому оточенню, банкам, зовнішньому боргу, Північному потоку-2 і так далі.

Також "Телеграф" повідомляв, що група республіканських конгресменів розробила законопроєкт, згідно з яким Україна стає країною "НАТО-плюс", а Росію визнають спонсором тероризму.

Плюс – нещодавно заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що Штати разом із союзниками узгодили 18 сценаріїв "гостро болючих" санкцій – якщо Росія під будь-яким соусом зважиться на агресію.

А держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем нарощування військ РФ на кордоні з Україною. Вони зазначили, що санкції будуть швидкими, чіткими та скоординованими.

"Але, як на мене, Україна очікує на інше, – продовжує Василь Богдан. – Дій партнерів на випередження. А саме: щоб частина цих санкцій була застосована вже зараз – в атакувальному плані. Це дало б зрозуміти, що Захід налаштований рішуче. І не тільки на словах. Поки ж він, таке враження, лише захищається і попереджає. А Росія — атакує різними маревними ініціативами. Крім того, Заходу слід було б збільшити в рази військово-технічну допомогу Україні. Хай не безкоштовно (хоча ми цього заслуговуємо, оскільки за "дякую" втратили третій у світі ядерний арсенал) нехай на платній основі. Але нам вкрай необхідні — протиракетні, протикорабельні, протиповітряні засоби".

Роль західних партнерів у протидії російській агресії (існуючій та потенційній) велика, але й українська сторона має бути активнішою, упевнений генерал.

"Владі слід зосередити куди більше зусиль на запуску військово-промислового комплексу, дооснащення ЗСУ. Хочеш миру – готуйся до війни. Усередині країни мають бути проведені відповідні мобілізаційні, координаційні, оборонні та інші заходи, – каже Василь Богдан. – Діяльність української влади має бути спрямована на посилення стабілізації в суспільстві, а це можливо лише шляхом консолідації і суспільства, і військово-політичної еліти, і політиків загалом. На жаль, поки що ми бачимо процеси, які цьому не сприяють. Тим часом, ці процеси намагається роздмухувати Кремль через свою агентуру, у тому числі в близькому оточенні Зеленського. Переконаний, що лише спільними зусиллями – консолідованої України, консолідованого Заходу – можна не просто. запобігти, зупинити, але й повернути назад цю російську агресію".

Як повідомляв "Телеграф", у розвідці США заявили, що мають інформацію про те, що Росія готувала провокації із застосуванням вибухівки на окупованих територіях Донбасу, щоб дискредитувати українських військових та отримати привід для вторгнення.

Своєю чергою РФ дорікнула США, що ті нібито не надали жодних доказів підготовки ескалації на території України з боку Росії.