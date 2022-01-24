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Стрєлков пророкує кінець Путіна через війну в Україні та озвучив сценарій перевороту в Росії

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Ігор Гіркін (Стрілков) Новина оновлена 24 січня 2022, 10:49
Ігор Гіркін (Стрілков)

Бойовик вважає, що держпереворот може провести оточення Путіна.

Колишній т.зв. "міністр оборони" бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вважає, що можлива війна Росії проти України закінчиться крахом Росії та кінцем епохи Путіна.

Таку думку бойовик висловив в одному з інтерв’ю, повідомляє сайт "Балістика" на своїй сторінці у Фейсбук.

"А будь-який інший результат призведе до різкого падіння економіки та до внутрішніх обурень у Російській Федерації. Соціальна напруга після всіх пенсійних реформ та іншого теж не дуже сприятлива", — каже Стрєлков.

Крім того, бойовик вважає, що Путіна крім чиновників ніхто не підтримує і на тлі несприятливої ситуації можуть скластися передумови для державного перевороту, в ході якого частина оточення Путіна може його скинути. Такі люди, які не приховували свого невдоволення приєднанням Криму і стоять на відкрито західних позиціях, в оточенні глави РФ є.

Зазначимо, раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з даними української розвідки, Путін може атакувати будь-якої миті. У свою чергу Захід планує збільшити військовий контингент у найближчих країнах Альянсу у разі вторгнення Росії.

А США введуть санкції, які завдадуть удару особисто по Путіну та його оточенню.

Теги:
#Росія #Ігор Стрєлков #Вторгнення Росії
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