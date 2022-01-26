Рус

Путін може розв’язати повномасштабну війну з Україною, але є важлива умова

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1018
Андрій Караулов Новина оновлена 26 січня 2022, 14:09
Андрій Караулов

Російський журналіст зазначив, що Путін уявив себе найсильнішою у світі людиною.

Загроза наступу Росії на Україну існує, а для російського президента Володимира Путіна питання лише у тому, чи він зможе розв’язати війну чужими руками.

Таку думку озвучив російський журналіст та телеведучий Андрій Караулов в інтерв’ю українському колезі Дмитру Гордону.

На запитання Гордона про те, чи Караулов вірить, що Росія піде війною на Україну, росіянин відповів, що це цілком можливо за однієї умови.

"Якщо буде можливість чужими руками розпочати війну — вірю, хоча це самогубство. Якщо лише чужими руками. Вірю та бачу, що відбувається. А в нього (Путіна — ред.) іншого немає, у нього не вийшло у власній країні ні з медициною, ні з інфляцією, ні з чим… Ціни такі, що людям скоро жерти буде нічого… Значить, потрібна якась воєнна перемога. Вірю, хоча будь-яка війна на території густонаселеної атомними станціями, хімічними підприємствами, аміакопроводами країни, вона просто неможлива. Якщо снаряд потрапляє до ще одного блоку Чорнобильської АЕС, світ не витримає цього", — заявив Андрій Караулов.

Також російський журналіст зазначив той факт, що Путін сам себе визнав найсильнішою людиною у світі, й назвав це розплатою за 90-ті, коли він зазнавав принижень з боку Андрія Собчака, якого вважають його політичним наставником.

Нагадаємо, що Андрій Караулов також пророкує Путіну швидке звільнення з посади. За його словами, цей процес уже розпочався, але чинний президент РФ цього поки що не усвідомлює.

Раніше "Телеграф" за допомогою експертів проаналізував ситуацію та ймовірність ескалації з боку Росії.

Теги:
#Україна #Політика #Росія #Володимир Путін #Загроза #Вторгнення
Молнупіравір схвалили для екстреного використання при COVID-19
Здоров'я
В Україні зареєстрували інноваційні пігулки від коронавірусу: що про них потрібно знати
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Молнупіравір схвалили для екстреного використання при COVID-19
В Україні зареєстрували інноваційні пігулки від коронавірусу: що про них потрібно знати
Дата публікації
Категорія
Доведеться рятуватися в укритті чи евакуюватись
Якщо завтра війна: що брати, куди йти і як поводитися у разі гіршого сценарію
Дата публікації
Категорія
На жаль, антитіл від "Омікрону" поки що у людей немає — навіть у тих, хто раніше хворів на ковід
"Омікроном" захворіють усі: як відрізнити симптоми нового штаму від "Дельти" та грипу
Дата публікації
Категорія
Фільм "Мюнхен: на межі війни" вийшов на Netflix 21 січня
Начебто знову 1938 рік: у драмі "Мюнхен" від Netflix знайшли паралелі з Путіним та Україною
Дата публікації
Категорія
Астролог спрогнозував, наскільки ймовірним є Майдан проти Зеленського
Влад Росс про другий термін Зеленського: його можуть скинути вже цього року