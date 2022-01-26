Путін може розв’язати повномасштабну війну з Україною, але є важлива умова

Російський журналіст зазначив, що Путін уявив себе найсильнішою у світі людиною.

Загроза наступу Росії на Україну існує, а для російського президента Володимира Путіна питання лише у тому, чи він зможе розв’язати війну чужими руками.

Таку думку озвучив російський журналіст та телеведучий Андрій Караулов в інтерв’ю українському колезі Дмитру Гордону.

На запитання Гордона про те, чи Караулов вірить, що Росія піде війною на Україну, росіянин відповів, що це цілком можливо за однієї умови.

"Якщо буде можливість чужими руками розпочати війну — вірю, хоча це самогубство. Якщо лише чужими руками. Вірю та бачу, що відбувається. А в нього (Путіна — ред.) іншого немає, у нього не вийшло у власній країні ні з медициною, ні з інфляцією, ні з чим… Ціни такі, що людям скоро жерти буде нічого… Значить, потрібна якась воєнна перемога. Вірю, хоча будь-яка війна на території густонаселеної атомними станціями, хімічними підприємствами, аміакопроводами країни, вона просто неможлива. Якщо снаряд потрапляє до ще одного блоку Чорнобильської АЕС, світ не витримає цього", — заявив Андрій Караулов.

Також російський журналіст зазначив той факт, що Путін сам себе визнав найсильнішою людиною у світі, й назвав це розплатою за 90-ті, коли він зазнавав принижень з боку Андрія Собчака, якого вважають його політичним наставником.

Нагадаємо, що Андрій Караулов також пророкує Путіну швидке звільнення з посади. За його словами, цей процес уже розпочався, але чинний президент РФ цього поки що не усвідомлює.

Раніше "Телеграф" за допомогою експертів проаналізував ситуацію та ймовірність ескалації з боку Росії.