Зеленський у Раді згадав Вангу та зірвав оплески

Президент України похвалив наших дипломатів, проте назвав тих, хто "ще кращий"

У вівторок, 1 лютого, президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 7 сесії ІХ скликання Верховної Ради, закликаючи українців до єдності та розповідаючи про важливі здобутки на тлі загроз війни з РФ.

"Чутки, плітки, прогнози експертів, великих блогерів і Ванги не справдилися. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами — всі їдуть до нас. Це дуже важливо. Нам хочуть підставити плече, а не підніжку", — заявив під оплески Зеленський, звітувавши про переговори з європейськими та американськими політиками через погрози РФ, яких було понад 80 за невеликий відрізок часу.

За його словами, нова філософія України наразі звучить так: "Ми цінуємо підтримку всіх, але розраховуємо лише на себе".

Зеленський сказав, що Україна готова до будь-якого сценарію подій, проте виступає за мирне вирішення конфлікту з РФ. Також президент похвалив дипломатів, які домагаються врегулюванню ситуації з країною-агресором, але згадав, що кращі за них — лише наші військові.

Цитуємо найважливіші моменти, які прозвучали у промові Зеленського у Раді:

медіа сьогодні є головною зброєю: новини про війну впливають на психіку українців. Зеленський подякував тим, хто не підхопив "вірус паніки";

гривня повертається до нормального курсу;

у країні вистачить і вугілля, і газу, більш того, вперше в історії своєї незалежності Україна використовує весь потенціал АЕС: працюють усі енергоблоки;

найближчими днями буде укладено контракт із Великою Британією та Польщею: три країни почнуть роботу в новому альянсі.

Нагадаємо, що ще недавно президент України не виключав вторгнення Росії до Харкова, мер якого Ігор Терехов побачив нюанс у цих словах.