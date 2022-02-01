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Зеленський у Раді згадав Вангу та зірвав оплески

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Володимир Зеленський під час виступу у ВРУ Новина оновлена 01 лютого 2022, 11:01
Володимир Зеленський під час виступу у ВРУ

Президент України похвалив наших дипломатів, проте назвав тих, хто "ще кращий"

У вівторок, 1 лютого, президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 7 сесії ІХ скликання Верховної Ради, закликаючи українців до єдності та розповідаючи про важливі здобутки на тлі загроз війни з РФ.

"Чутки, плітки, прогнози експертів, великих блогерів і Ванги не справдилися. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами — всі їдуть до нас. Це дуже важливо. Нам хочуть підставити плече, а не підніжку", — заявив під оплески Зеленський, звітувавши про переговори з європейськими та американськими політиками через погрози РФ, яких було понад 80 за невеликий відрізок часу.

За його словами, нова філософія України наразі звучить так: "Ми цінуємо підтримку всіх, але розраховуємо лише на себе".

Зеленський сказав, що Україна готова до будь-якого сценарію подій, проте виступає за мирне вирішення конфлікту з РФ. Також президент похвалив дипломатів, які домагаються врегулюванню ситуації з країною-агресором, але згадав, що кращі за них — лише наші військові.

Цитуємо найважливіші моменти, які прозвучали у промові Зеленського у Раді:

  • медіа сьогодні є головною зброєю: новини про війну впливають на психіку українців. Зеленський подякував тим, хто не підхопив "вірус паніки";
  • гривня повертається до нормального курсу;
  • у країні вистачить і вугілля, і газу, більш того, вперше в історії своєї незалежності Україна використовує весь потенціал АЕС: працюють усі енергоблоки;
  • найближчими днями буде укладено контракт із Великою Британією та Польщею: три країни почнуть роботу в новому альянсі.

Нагадаємо, що ще недавно президент України не виключав вторгнення Росії до Харкова, мер якого Ігор Терехов побачив нюанс у цих словах.

Теги:
#Війна #Рада #Ванга #Зеленський #Володимир Зеленський
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