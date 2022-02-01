Загроза руйнації України та мобілізація мільйонів: 5 головних тез з інтерв'ю Данілова

Глава РНБО оцінив ймовірність провокацій на кордонах України та підготовку країни до цього.

Загроза вторгнення російських військ в Україну існує, як і провокації на кордонах, однак наша армія готова дати відсіч. У цей час, стверджує секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, деякі країни продовжують підтримувати Росію, хоча на міжнародній арені озвучують зовсім інші позиції.

Про це та низку інших важливих міжнародних питань глава РНБО розповів у інтерв’ю виданню Assosiated Press. А "Телеграф" зібрав п’ять найголовніших його тез.

Про мобілізацію 2,5 мільйонів військовослужбовців

За словами голови РНБО, Україна здатна дуже швидко і збільшити свою 250-тисячну армію у разі наступу з боку Росії.

"Вони зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо привести в бойову готовність від 2 до 2,5 мільйонів людей", – заявив секретар РНБО.

Про загрозу, яку становлять для України мінські угоди

Олексій Данілов зазначив, що Мінськими угодами передбачається надання особливого статусу для ОРДО та амністія для російських бойовиків. На думку секретаря РНБО, ці аспекти потребують перегляду, адже можуть зруйнувати Україну.

"Виконання мінських угод означає руйнування країни. Коли вони були підписані під дулом російської гармати — а німці та французи дивилися на це, — всім розумним людям вже було зрозуміло, що реалізувати положення цих документів неможливо", — зазначив Данілов.

Про провокації з боку РФ

Очільник РНБО України зазначив, що наразі поблизу кордонів України зосереджено близько 120 тисяч російських військових і Москва може влаштувати провокацію "у будь-який момент". При цьому, на думку Данілова, панікувати передчасно не варто, адже Москві для повномасштабного вторгнення треба буде суттєва підготовка, яку дуже легко можна буде помітити.

"Підготовчий період, який помітить увесь світ, може тривати від трьох до семи днів, – сказав Данілов. – Ми ще цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно до цього готуємося", — зазначив голова РНБО.

Про вступ України в НАТО і перешкоджання цьому з боку РФ

Данілов засудив вимоги Росії до НАТО, які стосуються заборони Україні вступати до Альянсу. На думку секретаря РНБО, Москва не має права диктувати такі правила, адже Україна зробила свій вибір на користь інтеграції до НАТО та ЄС та закріпила це у конституції.

"Ніхто не має права диктувати нам, чи повинні ми, чи не повинні вступати в союзи. Це суверенне право нашого народу", — зазначив Данілов.

Також голова РНБО підкреслив, що Україна потребує підтримки західних партнерів, зокрема, у частині надання озброєння.

Про Німеччину та її підтримку Росії

Глава РНБО розкритикував Німеччину за ненадання Україні озброєння й підкреслив, що влада Берліну й досі не вибачилася належним чином перед Україною за злочини нацистського режиму під час Другої світової війни, однак Берлін свої вибачення приніс Росії.

"Тоді їм не слід говорити про демократію, а говорити, що вони підтримують авторитарні режими та співпрацюють із ними", – обурливо наголосив Данілов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сказав керівник Міноборони Олексій Резніков про загрозу вторгнення Росії.