"Роботи багато": Єрмак за три дні вилікувався від коронавірусу

Схоже, що на міжнародну зустріч Єрмак таки вирушить.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак за три дні вилікувався від коронавірусу, який підхопив перед важливою міжнародною зустріччю.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися", — написав голова ОП.

Єрмак додав, що побороти хворобу йому вдалося за три дні інтенсивної терапії, адже він був вакцинований від COVID-19. Глава Офісу президента підкреслив, що всі плани на роботу залишаються в силі.

Додамо, що коронавірусна інфекція, яку підхопив Андрій Єрмак, могла вплинути на його участь у засіданні політичних радників країн-учасниць "нормандського формату". Єрмак має очолити українську делегацію.

Варто зазначити, що COVID-19 голова ОПУ переніс вже вдруге. Попередній раз він хворів у листопаді 2020 року разом з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найкращим способом протистояти коронавірусу медики, як і раніше, називають вакцинацію. В Україні вже сформували план імунізації, який мають реалізувати до кінця грудня. Також ми писали, хто може розраховувати на отримання "тисячі Зеленського" за вакцинацію. Перелік послуг, на які можна витратити ці гроші, значно збільшився.