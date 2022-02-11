Нардеп закликав ГПУ швидше покарати організаторів наживи на моряках: потрібна якісна робота слідчих

Для того, щоб остаточно поставити крапку у злочинній схемі, яка роками діяла у морській сфері в Україні, зараз найбільше потрібна якісна робота слідчих. Про це заявляє народний депутат Олександр Качура, який надіслав відповідне звернення Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій.

Про це Качура повідомив у своєму Telegram-каналі.

Йдеться про справу моряків, коли сторонні приватні особи упродовж багатьох років вимагали у них 3-8 тисяч доларів за оформлення дозвільних документів. Наприкінці 2019 – на початку 2020 року злочинці остаточно заволоділи державним реєстром документів моряків.

"Для того, щоб зламати систему у найкорумпованішій сфері, яка створювалася тридцять років, потрібна не лише політична воля, а й якісна робота слідчих. Сьогодні надіслав відповідне звернення до Генерального прокурора", — повідомив нардеп Качура.

Він наголосив, що максимальних зусиль для того, аби зламати корупційну схему, з перших днів свого перебування на посаді доклав нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Останніми днями багато громадських активістів надсилали мені посилання з розслідуванням по корупційній схемі з моряками. Більш ніж упевнений, що Олександр Кубраков не має жодного стосунку до цієї історії. Із самого початку міністром була дана команда про максимальне сприяння правоохоронним органам для припинення схеми "обілечування" моряків", — додав народний депутат.

Нагадаємо, у липні 2021 року кіберфахівці Служби безпеки України у співпраці з Міністерством інфраструктури викрили і заблокували масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Слідчі дії відбувались за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора. Орієнтовний розмір неправомірної вигоди, яку злочинці отримували щороку, сягав понад 150 млн доларів США.

У січні 2022 року міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що разом із Мінцифрою та проєктом USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS" розпочався непростий процес відновлення реєстру моряків та створення нового інформаційного продукту.

Також команда Міністерства інфраструктури обрала системне рішення — повну перебудову та діджиталізацію сфери дипломування моряків.