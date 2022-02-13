"Завоювати серця та уми": як може діяти Путін під час вторгнення в Україну

У Кремлі обережно підходять до аналізу можливих планів вторгнення

Масштабні бомбардування та нальоти авіації є малоймовірними, незважаючи на велику кількість ймовірних сценаріїв нападу Росії на Україну. Все тому, що це може вплинути на кількість жертв серед мирного населення та, як наслідок, ще більше погіршення ставлення до Москви.

Таку думку висловили фахівці Центру оборонної стратегії в аналітичному матеріалі "Української правди".

За попередніми прогнозами фахівців, окрім територій, Володимира Путіна в Україні також цікавлять "серця та уми" місцевого населення. Найбільше РФ орієнтована, звісно, на російськомовних людей. Однак, масова загибель українців може нажахати навіть найбільших шанувальників політики Кремля.

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При цьому військові експерти не відкидають імовірність окремих ракетних ударів, які здатні зруйнувати деякі військові або інфраструктурні об’єкти.

Подібний сценарій підходить для двох ситуацій:

підтримка наземної операції;

психологічний тиск.

Також не виключається проведення різних провокацій на Донбасі для виправдання подальшої російської агресії.

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У ЦОС оцінили ймовірність зіткнення біля лінії розмежування на сході України як дуже високу. Також фахівці закликали не забувати про гібридну війну, яка продовжується завдяки фейкам та дезінформації з боку Кремля.

Серед аналітиків відзначилися голова правління ЦОС Андрій Загороднюк та ексзаступниця міністра оборони Аліна Фролова.

Зазначимо, деякі експерти вважають, що РФ може використовувати ймовірну ескалацію конфлікту як важіль управління Україною. Першочерговим є його можливе застосування стосовно теми виконання Мінських угод, які категорично не підходять офіційному Києву.

Тема загрози війни між Росією та Україною є настільки гострою, що Захід більше не обмежується висловлюванням занепокоєння. Як писав "Телеграф", близько трьох десятків держав звернулися до своїх громадян щодо необхідності покинути Україну найближчим часом. Серед таких країн Сполучені Штати, Великобританія, Японія та інші.