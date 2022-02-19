Путін вторгнеться в Україну, але...: головні заяви Байдена на тлі загострення на Донбасі

Американський лідер висловився про застосування Росією ядерної зброї

У ніч на суботу, 19 лютого, президент США Джозеф Байден виступив на брифінгу в Білому Домі, де прокоментував ситуацію навколо України та загрози нового витка агресії з боку Росії.

Президент США, зокрема, заявив, що переконаний у планах Володимира Путіна вторгатися в Україну, проте залишає вікно для дипломатичного вирішення ситуації.

Ключові тези виступу Байдена 19 лютого:

Я переконаний, що Путін ухвалив рішення (про вторгнення в Україну – Ред.). У нас є підстави так вважати.

Війська РФ планують атакувати Україну найближчого тижня, найближчими днями. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ.

Я не вважаю, що Путін планує застосувати ядерну зброю.

Військові дії перед зустріччю Лаврова та Блінкена (запланована на 24 лютого — Ред.) зачинять двері дипломатії.

США не відправлять війська воювати в Україні у разі ескалації конфлікту, але ми продовжимо підтримувати український народ.

Упродовж останніх тижнів ми бачили повідомлення про зростання кількості порушень режиму припинення вогню російськими сепаратистами, які намагаються спровокувати Україну на Донбасі.

Нагадаємо, напередодні ватажки т.зв. "ДНР" та "ЛНР" заявили про термінову евакуацію населення ОРДЛО до Росії у зв’язку з нібито підготовкою провокацій з боку ЗСУ. Українська сторона будь-які ідеї щодо можливого наступу з метою звільнення захоплених територій відкидає. Як виявилось, відео з "екстренним" зверненням ватажків бойовиків було записано за два дні до його публікації.

Водночас за останні дні почастішала кількість обстрілів у зоні ООС, у тому числі за допомогою забороненого озброєння. Мінометним обстрілом бойовики "накривають" житлові райони та об’єкти соціальної інфраструктури. Зокрема, внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок у селі Станиця Луганська.