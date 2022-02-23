Порошенко особисто блокує підтримку авіаперевезень в Україні – міністр інфраструктури

Народний депутат Петро Порошенко блокує ухвалення Верховною Радою рішення про додаткову підтримку авіагалузі та ставить під загрозу виконання авіаперевезень як таких. Про це у Facebook заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Вчора всі парламентські фракції домовилися про те, що на час реальних загроз з боку Росії в Україні буде створено Оборонну коаліцію, яка захищатиме виключно українські інтереси. Однак через особисті упередження та інтереси деяких депутатів важливі для держави рішення блокуються", — написав Кубраков.

За словами міністра, щоб на тлі російської загрози не сталося зупинення авіаперевезень, 23 лютого депутати мали проголосувати за виділення додаткових 800 млн гривень на підтримку ДП "Украерорух" та ДП МА "Бориспіль".

"Авіаперевезення – це низькомаржинальний ринок. І саме він потрапив під сильний удар через обмеження пандемії Covid-19. На тлі гібридної війни авіаперевезення можуть зупинитися першими, і не через військові загрози", — зазначив Кубраков.

Він нагадав, що нещодавно спільними діями уряду, парламенту та авіабізнесу вдалося запобігти зупинці міжнародного авіасполучення, збільшивши страхові премії авіаперевізникам.

"Небо відкрите, авіасполучення українських міст з ключовими містами Європи збережено. Зараз нам необхідно діяти так само швидко та системно і попередити збанкрутіння цілої галузі. На жаль, сьогодні політичні інтриги взяли гору над здоровим глуздом та інтересами держави. Ми закликаємо Верховну раду прислухатись до нашої позиції, об'єднатись навколо сучасних загроз та стати на захист інтересів держави у непрості часи", — заявив Кубраков.

Пізніше у коментарях до свого посту у Facebook міністр розповів, що Петро Порошенко висловив категоричну позицію перед узгодженням на бюджетному комітеті. За словами Кубракова, багато депутатів ЄС готові були проголосувати за підтримку авіаперевізників, проте позиція їх лідера була принциповою.