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Війна — це велике лихо, і в неї велика ціна, — Зеленський

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Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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Війна — це велике лихо, і в неї велика ціна, — Зеленський Новина оновлена 24 лютого 2022, 01:13

Президент України під покровом ночі виступив із терміновим зверненням

Володимир Зеленський випустив нове звернення, де російською мовою висловився стосовно зростання загрози війни і вторгнення з боку Росії.

"Війна — це велике лихо, і у цього лиха велика ціна, у всіх сенсах цього слова. Люди втрачають гроші, репутацію, рівень життя, свободу. Але найголовніше — люди втрачають своїх близьких. На війні завжди всього не вистачає. Чого тоно вистачає — болі, бруду, смерті. Десятків тисяч смертей", — сказав президент.

Глава держави відповів на заяви, які роками звучать по росТВ та від вищого керівництва РФ: "Вам кажуть, що Україна може загрожувати Росії. Цього не було в минулому, немає зараз, не буде в майбутньому. Ви вимагаєте гарантій безпеки від НАТО. Ми вимагаємо гарантій нашої безпеки. Безпеки України. Від вас — від Росії та інших гарантів Будапештського меморандуму".

"Війна позбавить гарантій усіх. Гарантій безпеки не буде більше ні в кого. Хто від цього постраждає найбільше? Люди. Хто цього не хоче найбільше? Люди. Хто може цього не допустити? Люди", — наголосив Зеленський.

(Матеріал оновлюється)

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