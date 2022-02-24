Під Житомиром окупанти підірвали літак та спецтранспорт (фото та відео)

Смт Озерне агресор обстріляв ракетами

Російська армія продовжує атакувати українські території. Зокрема, уранці 24 лютого, під обстрілом ворожих сил опинився військовий аеродром, розташований у смт Озерному, що в Житомирському районі. Росіяни підірвали літак та один з автомобілів спецтехніки.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію від пресцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, близько 05 год. 20 хв. на території військового аеродрому у смт Озерне Житомирського району відбулася серія вибухів. На місце події оперативно прибули рятувальники 11 та 2 державних пожежно-рятувальних частин, які встановили, що снаряди російських окупантів влучили в український літак Су-27 та один з паливно-заправних автомобілів, в результаті чого вони спалахнули.

Надзвичайники локалізували пожежу о 06:13 і вже за пів години її було повністю ліквідовано.

Офіційної інформації про кількість загиблих та травмованих наразі немає.

Пожежа на військовому аеродромі в Озерному

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у селі Липецьке Подільського району Одеської області в результаті ворожого обстрілу загинуло 18 людей, 10 з них — це жінки.

Також нагадаємо, що українським військовим вже вдалося знищити сім військових літаків російських окупантів, кілька десятків військової техніки та відбити наступи у Чернігівській області, а також у місті Щастя.