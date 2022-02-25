ЗСУ знищили колону росіян під Гостомелем, захоплено в полон кілька окупантів (відео)

Бійці з лав ЗСУ продовжують обороняти українські території

У напрямку Гостомеля знову тривають бої з окупантами. Українським захисникам вже вдалося спалити цілу колону російських загарбників та взяти в полон кілька полонених.

Вказану інформацію повідомляє "Телеграф" із посиланням на Telegram-канал "Типичная Украина".

На кадрах опублікованих відео чітко видно, як палає російська військова техніка.

Зверніть увагу, на відео присутня ненормативна лексика!

Під Гостомелем бійці ЗСУ знищили колону російських фашистів

Окрім цього, нашим бійцям Збройних сил України, які наразі охороняють порядок на українських дорогах, вдалося взяти у полон кількох російських окупантів. Відповідне відеопідтвердження також шириться на сторінках мережі.

Полонені окупанти з РФ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні, 24 лютого, лідер країни-агресора Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України. Після відповідної заяви у різних куточках української держави серійно лунати вибухи. Згідно з наявними даними, під час побоїща під Гостомелем, який розгорнувся на території аеропорту, російський десант українським бійцям все ж вдалося відбити.

Вже у п'ятницю, 25 лютого, триває другий день війни Росії з Україною, тож президент Володимир Зеленський звернувся до громадян країни та закликав "зупиняти ворога усюди, де його видно".

Також нагадаємо, що на півночі країни було помічено колону російських танків, яка прямує до Києва.