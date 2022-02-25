ЄС погодив санкції особисто проти Путіна та Лаврова: деталі

Політикам заборонять в’їзд до Європи

Російського президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова очікують персональні санкції від Європейського Союзу. Таке рішення пов’язане із рішенням Кремля вторгнутися в Україну з повномасштабною війною.

Інформацію передає "Телеграф", посилаючись на німецьке видання Bild.

Дані поки що є інсайдерськими, проте у разі їхньої правдивості — досить болючими для російських політиків.

Так, і Путін, і Лавров можуть опинитися без своїх іноземних активів, які будуть заморожені з дозволу правління Євросоюзу. До того ж їм готові заборонити в’їзд до країн, що входять до ЄС.

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Крім цього, Європа працює над черговим великим пакетом санкцій, що спрямовані проти Росії та її уряду. Ці обмеження стосуватимуться не лише російської економіки, а й енергетичного і транспортного секторів.

Загалом, з початку російської атаки на Україну, яка сталася вранці 24 лютого, багато іноземних партнерів України запровадили санкції проти Москви та окремих чиновників. Також Україна отримала запевнення у наданні фінансової та військової допомоги.

При цьому варто зауважити, що Грузія, котра є країною, яка також постраждала від російської окупації і пережила війну за свою територію, відмовилася від будь-яких обмежень у бік Кремля — з політичних міркувань.