ЄС погодив санкції особисто проти Путіна та Лаврова: деталі
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Політикам заборонять в’їзд до Європи
Російського президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова очікують персональні санкції від Європейського Союзу. Таке рішення пов’язане із рішенням Кремля вторгнутися в Україну з повномасштабною війною.
Інформацію передає "Телеграф", посилаючись на німецьке видання Bild.
Дані поки що є інсайдерськими, проте у разі їхньої правдивості — досить болючими для російських політиків.
Так, і Путін, і Лавров можуть опинитися без своїх іноземних активів, які будуть заморожені з дозволу правління Євросоюзу. До того ж їм готові заборонити в’їзд до країн, що входять до ЄС.
Крім цього, Європа працює над черговим великим пакетом санкцій, що спрямовані проти Росії та її уряду. Ці обмеження стосуватимуться не лише російської економіки, а й енергетичного і транспортного секторів.
Загалом, з початку російської атаки на Україну, яка сталася вранці 24 лютого, багато іноземних партнерів України запровадили санкції проти Москви та окремих чиновників. Також Україна отримала запевнення у наданні фінансової та військової допомоги.
При цьому варто зауважити, що Грузія, котра є країною, яка також постраждала від російської окупації і пережила війну за свою територію, відмовилася від будь-яких обмежень у бік Кремля — з політичних міркувань.
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