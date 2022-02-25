Рус

Девід Лінч звернувся до Путіна: "Уся ця смерть і руйнація повернуться до вас"

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
191
Девід Лінч Новина оновлена 25 лютого 2022, 21:57
Девід Лінч

Режисер став на бік України та попросив Путіна припинити атаку

Американський кінорежисер, володар "Оскара", сценарист і актор Девід Лінч звернувся до президента Росії Володимира Путіна, який відкрито пішов із війною в Україну, і закликав його до порятунку та миру. Ролик опубліковано у Ютуб-каналі Девіда Лінча 25 лютого.

Так, у невеликому відео він порушив тему повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Лінч заявив, що хотів би звернутися до Путіна.

"Є закон природи: жорсткий і швидкий закон. Немає жодних лазівок, від нього нікуди не втечеш. Цей закон: що посієш, те й пожнеш", — почав зірковий режисер.

Потім Лінч безпосередньо звернувся до російського президента.

"Прямо зараз, містере Путін, ви сієте смерть і руйнування. І винні в цьому саме ви. Українці не атакували вашу країну. Це ви її зараз атакуєте. І вся ця смерть і руйнація повернеться до вас", — каже Девід Лінч.

Він додав, що "кіно" та "шоу", в якому нам усім доводиться зніматися, не продовжуватиметься нескінченно.

Крім того, Лінч дав Путіну пораду.

"Моя вам порада: рятуйтеся. Врятуйте українців, врятуйте світ. Помиріться з сусідами. Прокиньтеся!" – резюмував Девід Лінч.

Нагадаємо, зірка Голлівуду Тош Шенн під час війни в Україні, яку 24 лютого розв’язала Росія, продовжує залишатися в епіцентрі подій. Американський актор і кінорежисер має намір зняти документальний фільм про події, що відбуваються.

Раніше "Телеграф" писав, що на тему війни Росії з Україною виступили вже чимало відомих персон, у тому числі – популярних у російському інформпросторі. Серед них: Валерій Меладзе, Іван Ургант, Юрій Дудь.

Теги:
#Війна #Володимир Путін #Девід Лінч
Сергій Лавров та Володимир Путін
Новини Європи
Велика Британія ввела болючі санкції проти Путіна та Лаврова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сергій Лавров та Володимир Путін
Велика Британія ввела болючі санкції проти Путіна та Лаврова
Дата публікації
Категорія
Київ
Київ зазнав нового ракетного удару росіян
Дата публікації
Категорія
Італія
Італія вже згодна завдати найпотужнішого удару по Росії: про що мова
Дата публікації
Категорія
Зеленський у Києві
"Ми всі тут": Зеленський відповів на фейки про його евакуацію відеороликом з Банкової
Дата публікації
Категорія
РФ виключили з Ради Європи
Росію вигнали з Кабміну Ради Європи та ПАРЄ за вторгнення в Україну