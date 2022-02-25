Девід Лінч звернувся до Путіна: "Уся ця смерть і руйнація повернуться до вас"

Режисер став на бік України та попросив Путіна припинити атаку

Американський кінорежисер, володар "Оскара", сценарист і актор Девід Лінч звернувся до президента Росії Володимира Путіна, який відкрито пішов із війною в Україну, і закликав його до порятунку та миру. Ролик опубліковано у Ютуб-каналі Девіда Лінча 25 лютого.

Так, у невеликому відео він порушив тему повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Лінч заявив, що хотів би звернутися до Путіна.

"Є закон природи: жорсткий і швидкий закон. Немає жодних лазівок, від нього нікуди не втечеш. Цей закон: що посієш, те й пожнеш", — почав зірковий режисер.

Потім Лінч безпосередньо звернувся до російського президента.

"Прямо зараз, містере Путін, ви сієте смерть і руйнування. І винні в цьому саме ви. Українці не атакували вашу країну. Це ви її зараз атакуєте. І вся ця смерть і руйнація повернеться до вас", — каже Девід Лінч.

Він додав, що "кіно" та "шоу", в якому нам усім доводиться зніматися, не продовжуватиметься нескінченно.

Крім того, Лінч дав Путіну пораду.

"Моя вам порада: рятуйтеся. Врятуйте українців, врятуйте світ. Помиріться з сусідами. Прокиньтеся!" – резюмував Девід Лінч.

Нагадаємо, зірка Голлівуду Тош Шенн під час війни в Україні, яку 24 лютого розв’язала Росія, продовжує залишатися в епіцентрі подій. Американський актор і кінорежисер має намір зняти документальний фільм про події, що відбуваються.

Раніше "Телеграф" писав, що на тему війни Росії з Україною виступили вже чимало відомих персон, у тому числі – популярних у російському інформпросторі. Серед них: Валерій Меладзе, Іван Ургант, Юрій Дудь.