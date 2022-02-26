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Межа вже перейдена, і агресор підписав собі найсуворіший вирок — психіатр

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Путін прорахувався, напавши на Україну Новина оновлена 26 лютого 2022, 06:32
Путін прорахувався, напавши на Україну

Українцям варто зберігати спокій

Вторгнення російської армії на територію України вказує на те, що РФ перетворюється із великої країни на тоталітарне і дике злочинне угрупування. Дії Володимира Путіна мають оцінюватися як підштовхування Росії до остаточного розпаду.

Такими спостереженнями поділився у власному Facebook відомий київський психіатр Євген Воронков.

На його думку, Кремль своїми діями власноруч запустив механізм самознищення. Наразі до цього залишилося небагато.

"Межа вже перейдена, і агресор підписав собі найсуворіший вирок, — переконаний він. — Я звертаюся до друзів, колег та громадян усіх країн підтримати Україну в нашій боротьбі та вчинити руйнівний і небувалий тиск на нелюдський режим, що зазіхнув на всю світову спільноту та порядок".

Українців же Воронков закликав зберігати розсудливість та спокій, а також відмовитися від паніки. Психіатр вважає, що ми маємо бути готовими до важливих випробувань, які з честю пройдемо.

"Тут в нагоді стає неквапливість, холодний розсуд та, головне, збереження власної гідності й честі, які зараз дорожчі за все. Це рятівні цінності. Вони разом зі стійкістю та непохитністю обеззброюють та лякають будь-якого ворога", — певен спеціаліст.

Зазначимо, що попри всі намагання путінської армії захопити Київ та інші важливі міста і об'єкти інфраструктури в Україні, противники зазнають важких втрат.

На думку журналіста Юрія Бутусова, це і не дивно, адже українці воюють за власну землю, а не за міфічних "бендеровців", про яких постійно люблять заявляти у Кремлі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін #Психіатр
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