"Знищте економіку РФ": Кулеба вкотре закликав світ допомогти Україні

Росію слід повністю ізолювати від світу.

Україна третій день дає відсіч військам Росії, які пішли на повномасштабне вторгнення вранці 24 лютого. МЗС України продовжує закликати світ до рішучих дій проти країни-агресора.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, опублікував у Twitter фото обстріляного житлового будинку в Києві та закликав до повної ізоляції Росії.

"Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть військових злочинців РФ", — написав міністр.

Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ! pic.twitter.com/UdKnSVCVkT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Зазначимо, що світова спільнота допомагає Україні зброєю та боєприпасами. 26 лютого Польща надіслала першу колону з боєприпасами для українських Збройних сил.

Також країни запроваджують санкції: слідом за Британією, проти президента РФ Володимира Путіна та глави російського МЗС Сергія Лаврова ввели персональні санкції у США.

У Європейському союзі в ніч проти 26 лютого затвердили другий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.