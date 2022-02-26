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"Знищте економіку РФ": Кулеба вкотре закликав світ допомогти Україні

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Дмитро Кулеба Новина оновлена 26 лютого 2022, 10:18
Дмитро Кулеба

Росію слід повністю ізолювати від світу.

Україна третій день дає відсіч військам Росії, які пішли на повномасштабне вторгнення вранці 24 лютого. МЗС України продовжує закликати світ до рішучих дій проти країни-агресора.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, опублікував у Twitter фото обстріляного житлового будинку в Києві та закликав до повної ізоляції Росії.

"Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть військових злочинців РФ", — написав міністр.

Зазначимо, що світова спільнота допомагає Україні зброєю та боєприпасами. 26 лютого Польща надіслала першу колону з боєприпасами для українських Збройних сил.

Також країни запроваджують санкції: слідом за Британією, проти президента РФ Володимира Путіна та глави російського МЗС Сергія Лаврова ввели персональні санкції у США.

У Європейському союзі в ніч проти 26 лютого затвердили другий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Теги:
#Росія #МЗС #Дмитро Кулеба
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