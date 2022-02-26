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У Зеленського пояснили відсутність переговорів із Путіним: нам не потрібні ультиматуми

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Михайло Подоляк Новина оновлена 26 лютого 2022, 16:31
Михайло Подоляк

Україна готова до нейтральних перемовин із РФ

Президент України Володимир Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для української держави умови та ультиматуми. Україна готова виключно до повноцінних переговорів.

Відповідну інформацію оприлюднив "Телеграф", посилаючись на офіційне повідомлення від радника глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Будь-яка війна неминуче завершується переговорами. Україна почула переговорну позицію, яку окреслили в Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу переговорну позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми нібито відмовились від переговорів, це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в глухий кут ще до їхнього початку. Ясно, що потрібен інший підхід. Переговори повинні базуватися на здоровому глузді і бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України. Своїм спротивом українці довели, що загнати нас в глухий кут – це нереалістична амбіція. Ну а брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, максимально інтенсивними.", — сказав він.

Нагадаємо, що раніше лідер української держави Володимир Зеленський виступив із новою заявою, в якій охрестив вторгнення Росії в Україну початком війни проти Європи та закликав Путіна на переговори. Після чого у п'ятницю, 26 лютого, президент РФ Володимир Путін заявив про готовність направити до Мінська російську делегацію для переговорів із українською стороною.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Перемовини
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