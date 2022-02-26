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Зеленський звернувся до ООН через тисячі трупів російських окупантів в Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 26 лютого 2022, 21:01
Володимир Зеленський

Росіян хочуть позбавити голосу в Раді безпеки ООН.

У суботу, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський, який на третій день війни з РФ все ще намагається достукатися до росіян, провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Відповідний пойст президент України опублікував на своїй сторінці в Twitter.

"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з Генсеком ООН", — написав Зеленський.

Додамо, що про проблему доставки трупів російських загарбників на територію РФ заговорила 26 лютого міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Міністр закликала "Червоний Хрест" допомогти у вирішенні цієї проблеми, адже офіційно Кремль не визнає жодних втрат на території України.

Раніше повідомлялося, що під Херсоном російські загарбники розстріляли машину швидкої допомоги. Крім того, у Чорному морі російський корабель підбив власний літак. 26 лютого Польща закликала терміново прийняти Україну до ЄС.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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