Хто ж у це повірить? Росія запустила зухвалий фейк про полон українських військових

Російська пропаганда намагається підірвати бойовий дух наших захисників

У мережі з’явилася непідтверджена інформація про дезертирство 302-го зенітного полку під Харковом, яке розповсюджують росіяни. В Україні поспішили запевнити, що такі заяви є помилковими, адже всі захисники, на відміну російських військових, перебувають у своїх постах.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію Харківської облдержадміністрації.

За словами губернатора Харківщини Олега Синєгубова, за всі три дні активних військових дій жоден із українських військовослужбовців не перейшов на бік ворога, ніхто не склав зброї.

"Всі українські військові на своїх бойових позиціях, — зазначив Синєгубов. — Захищаємо рідну Харківщину та знищуємо ворога".

Зазначимо, що "качку" про нібито здачу цілого полку запустило російське Міноборони. Стверджувалося, начебто в полон добровільно здалися понад 400 українських військових. У такий спосіб окупанти намагаються зламати моральний дух ЗСУ, але в них нічого не виходить.

Загалом, ніч із суботи на неділю була дуже непростою для Харкова — велися обстріл житлових будинків, а також вибухнув газопровід. Вранці 27 лютого стало відомо, що на територію міста вдалося прорватися деякою технікою супротивника. При цьому ЗСУ закликали людей залишатися у приміщеннях, доки вони зачищають вулиці.