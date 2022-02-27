Тільки після виведення військ: Великобританія зробила заяву щодо переговорів РФ та України
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Великобританія повністю підтримує Україну
Україна готова сісти за стіл переговорів із Російською Федерацією, з якою вже четвертий день триває жорстока війна, але не за їхніми умовами. Такої ж думки й українські іноземні партнери.
Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вважає, що жодних переговорів між Росією та Україною не може бути, доки війська РФ перебувають на українській території, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Якщо росіяни серйозно ставляться до ідеї переговорів, їм потрібно вивести свої війська з України. Вони не можуть вести переговори з пістолетом біля скронь українців", — заявила вона.
Глава МЗС Британії також додала, що вона вже має список російських олігархів, які потраплять під економічний удар, у разі, якщо Росія продовжить наступ на Україну. Трасс зазначає, що кожні кілька тижнів британський уряд "знищуватиме" їхні приватні літаки, майно та інші активи.
"Ми працюємо над зведенням справ і кожні кілька тижнів додаватимемо нових олігархів. Буде постійна програма санкцій… Їм не буде куди сховатися", — додала Трасс.
Міністр знає, що Росія має потужні сили, і знадобиться час, щоб деградувати не тільки російську економіку, а й її "військову машину", однак і український народ дуже хоробрий і налаштований відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність, що не дасть воїнам РФ захопити їхню країну.
Зазначимо, що Україна офіційно відмовилася від проведення прямих переговорів із Росією на території Білорусі. Серед причин і підтримка Мінськом військової агресії Кремля, та ультимативність пропозицій з боку Володимира Путіна.
Нагадаємо, що невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко цинічно закликав Україну до мирних переговорів ще першого дня вторгнення Росії.
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