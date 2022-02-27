Зеленський поговорив із Лукашенком: що відомо

Інші деталі поки що не повідомляються.

Президент України Володимир Зеленський поговорив із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це Зеленський 27 лютого повідомив у себе у Telegram.

"Поговорив із Олександром Лукашенком", – коротко написав він.

Деталі розмови поки що невідомі.

Нагадаємо, 27 лютого у Білорусі відбувається референдум. Президент Володимир Зеленський звернувся до народу Білорусі із закликом протистояти участі їхньої держави у військовій інтервенції Кремля проти України.

Українська влада, як і повідомляв президент Володимир Зеленський, не збирається зустрічатися з російською делегацією в Гомелі, Білорусь. Це неприпустимий крок через маніпулятивну та ультимативну поведінку Кремля.

Також стало відомо, що найближчим часом самопроголошений уряд Республіки Білорусь може прийняти рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку Російська Федерація веде проти української держави.