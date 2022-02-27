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Зеленський поговорив із Лукашенком: що відомо

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Олександр Лукашенко та Володимир Зеленський Новина оновлена 27 лютого 2022, 14:07
Олександр Лукашенко та Володимир Зеленський

Інші деталі поки що не повідомляються.

Президент України Володимир Зеленський поговорив із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це Зеленський 27 лютого повідомив у себе у Telegram.

"Поговорив із Олександром Лукашенком", – коротко написав він.

Деталі розмови поки що невідомі.

Нагадаємо, 27 лютого у Білорусі відбувається референдум. Президент Володимир Зеленський звернувся до народу Білорусі із закликом протистояти участі їхньої держави у військовій інтервенції Кремля проти України.

Українська влада, як і повідомляв президент Володимир Зеленський, не збирається зустрічатися з російською делегацією в Гомелі, Білорусь. Це неприпустимий крок через маніпулятивну та ультимативну поведінку Кремля.

Також стало відомо, що найближчим часом самопроголошений уряд Республіки Білорусь може прийняти рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку Російська Федерація веде проти української держави.

Теги:
#Білорусь #Олександр Лукашенко #Володимир Зеленський
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