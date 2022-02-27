Зеленський поговорив із Лукашенком: що відомо
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Інші деталі поки що не повідомляються.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Про це Зеленський 27 лютого повідомив у себе у Telegram.
"Поговорив із Олександром Лукашенком", – коротко написав він.
Деталі розмови поки що невідомі.
Нагадаємо, 27 лютого у Білорусі відбувається референдум. Президент Володимир Зеленський звернувся до народу Білорусі із закликом протистояти участі їхньої держави у військовій інтервенції Кремля проти України.
Українська влада, як і повідомляв президент Володимир Зеленський, не збирається зустрічатися з російською делегацією в Гомелі, Білорусь. Це неприпустимий крок через маніпулятивну та ультимативну поведінку Кремля.
Також стало відомо, що найближчим часом самопроголошений уряд Республіки Білорусь може прийняти рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку Російська Федерація веде проти української держави.
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