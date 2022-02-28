Стався справжній злам: Резніков підсумував перші чотири дні війни проти Росії

Українські захисники достойно дають відсіч противнику

На ранок понеділка, 28 лютого, через чотири доби з початку військових дій Росії проти України, вдалося досягти переломного моменту.

З таким зверненням виступив міністр оборони України Олексій Рєзніков, повідомляє "Телеграф".

"Вчора відбувся справжній злам. Війна стала Європейською. Її нарешті так усвідомили. Вже зараз пів-Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби. Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – нашій малечі та її мамам. Без усіляких формальностей. Як своїм. Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою". — наголосив Резніков.

За його словами, все це — заслуга українців, які захищають свій народ від розлюченого тирана, і Україна обов’язково переможе.

Тим часом зауважимо, що за словами командувача оборони Києва, генерал-полковника Олександра Сирського, Росія та п’ятий день війни розпочала зі спроб наступу на столицю, проте всі спроби прорватися були невдалі, а нападники знищувалися.

"Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", — підкреслив він.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський вважає, що найближча доба буде вирішальною в ході війни з Росією.