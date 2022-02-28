Путін перекинув із Африки найманців для вбивства Зеленського, а Турчинова хочуть викрасти для "трибуналу"

Диверсанти працюють проти української влади

На території Києва працює близько чотирьохсот проросійських найманців, головною мішенню яких під час військової агресії Росії є президент Володимир Зеленський та інші одіозні політики. Задача їхнього "полювання" — зачистка цих діячів, аби "прокласти" собі шлях до отримання влади в Україні.

Таку інформацію повідомляє видання The Times, передає "Телеграф".

Видання пише, що у цій спецоперації можуть бути задіяні ніхто інший, як члени ПВК "Вагнера". Вони вважаються власною маріонеточною армією Володимира Путіна та славляться своєю кровожерливістю. За окремими даними, бойовики могли прибути в Київ ще за п'ять тижнів до початку вторгнення Росії в Україну.

Іноземні журналісти стверджують, що комендантська година в столиці могла бути введена, зокрема, для того, аби максимально унеможливити виконання місії найманцями.

Зазначимо, що в офісі президента неодноразово заявляли про плани Росії усунути українського лідера Володимира Зеленського.

Водночас авторитетний співрозмовник "Телеграфа" з числа бійців ССО уточнив виданню, що на окремих політичних діячів України справді оголошено полювання. Зокрема, ряду спецпідрозділів РФ поставлено завдання ліквідації або затримання для подальшого "трибуналу" представників нинішньої та попередньої влади. Серед найбільш відповідних осіб на цю роль виданню озвучили прізвища Олександра Турчинова, Андрія Парубія та Дмитра Яроша.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну відбулося в четвер, 24 лютого. За цей час російська армія втратила набагто більше людей і техніки, ніж українська. На думку міністра оборони Резнікова, за чотири повні доби війни у суспільстві відбувся титанічний злам щодо сприйняття України в цілому.