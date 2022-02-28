Рус

Українська делегація прибула на місце переговорів із росіянам: хто у її складі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3377
Україна вимагає, щоб Росія забрала свої танки Новина оновлена 28 лютого 2022, 10:58
Україна вимагає, щоб Росія забрала свої танки

Перемовини будуть непростими

Члени української делегації для переговорів із російською стороною щодо закінчення війни уже прибули до кордону з Білоруссю. Також оголошено склад дипломатів, які представлятимуть позицію нашої держави.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Всього делегація складається із шести осіб. Наразі українці покладають свої сподівання на:

  • очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамію;
  • голову Міноборони Олексія Резнікова;
  • радника керівника ОП Михайла Подоляка;
  • першого заступника голови української делегації в ТКГ Андрія Костіна;
  • заступника очільника МЗС України Миколу Точицького;
  • нардепа Рустема Умєрова.

Найголовніше, чого прагне досягти українська влада — це змусити армію РФ припинити вогонь та покинути Україну.

Однак можна точно сказати, що легким діалог не буде. Відомо, що очільником російської делегації є Володимир Мединський. Нині він працює помічником президента Володимира Путіна, а раніше був міністром культури РФ. Політик відомий своїми антиукраїнськими поглядами, прибічник ідеї "русской імперії", тож дійти згоди може бути досить важко.

Утім, як уже писав Давид Арахамія, Україна не погодиться на будь-які ультиматуми. Є певні норми міжнародного права, які Росія жорстоко порушила, і цього пробачати не можна.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Війна
Російська армія зазнає нищівних втрат в Україні: нове зведення
Суспільство
Російська армія зазнає нищівних втрат в Україні: нове зведення
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російська армія зазнає нищівних втрат в Україні: нове зведення
Російська армія зазнає нищівних втрат в Україні: нове зведення
Дата публікації
Категорія
Ворожі танки та вертольоти ненадовго затримуються на українській землі
Здамо металобрухт — відбудуємо Україну: свіжі фото та відео розбитої техніки росіян
Дата публікації
Категорія
Російські танки продовжують наближатися до Києва
Стався справжній злам: Резніков підсумував перші чотири дні війни проти Росії
Дата публікації
Категорія
Російська армія продовжує атакувати, зазнаючи великих втрат
Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Київ та Москва таки почнуть діалог
У Білорусі відбудуться перші за час війни переговори України з Росією (онлайн-трансляція)