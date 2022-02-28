Українська делегація прибула на місце переговорів із росіянам: хто у її складі

Перемовини будуть непростими

Члени української делегації для переговорів із російською стороною щодо закінчення війни уже прибули до кордону з Білоруссю. Також оголошено склад дипломатів, які представлятимуть позицію нашої держави.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Всього делегація складається із шести осіб. Наразі українці покладають свої сподівання на:

очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамію;

голову Міноборони Олексія Резнікова;

радника керівника ОП Михайла Подоляка;

першого заступника голови української делегації в ТКГ Андрія Костіна;

заступника очільника МЗС України Миколу Точицького;

нардепа Рустема Умєрова.

Найголовніше, чого прагне досягти українська влада — це змусити армію РФ припинити вогонь та покинути Україну.

Однак можна точно сказати, що легким діалог не буде. Відомо, що очільником російської делегації є Володимир Мединський. Нині він працює помічником президента Володимира Путіна, а раніше був міністром культури РФ. Політик відомий своїми антиукраїнськими поглядами, прибічник ідеї "русской імперії", тож дійти згоди може бути досить важко.

Утім, як уже писав Давид Арахамія, Україна не погодиться на будь-які ультиматуми. Є певні норми міжнародного права, які Росія жорстоко порушила, і цього пробачати не можна.