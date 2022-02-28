"Росія показала, якою вона стала": Зеленський повідомив нову інформацію про війну

Президент розповів усе, що треба знати українцям станом на зараз

Президент України Володимир Зеленський виступив 28 лютого з заявою і розповів про те, якою є ситуация в нашій країні станом на зараз.

Ось головні тези лідера:

Бажаю здоров'я українські герої! П'ята доба повномасштабної війни Росії проти народу України. Стоїмо міцно. Ми пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти і за десятки років. Нам довго говорили, що українці в чомусь не такі. Неправильні. Що мають десятиліттями виконувати "домашні завдання". Через це ми часто не помічали, на що ми з вами реально здатні. А от зараз проявили себе на повну. І це надихає. Кожного. Кожну.

У кожній розмові з нашими партнерами я чую щиру повагу. Українці показали світу, хто ми є. І Росія показала, якою вона стала. Просто вдумайтесь у це: за час російського вторгнення – всього лише за чотири доби – внаслідок російських обстрілів загинули шістнадцять українських дітей. Шістнадцять! 45 діточок поранені.

Кожен злочин, кожен обстріл, які окупанти скоюють проти нас, згуртовують нас і наших партнерів ще більше. Росія не вірила у таку солідарну і потужну реакцію. Але українці змінили цю історію. Євросоюз вирішив постачати нам зброю. Ми вдячні. Вчора я говорив з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії, про подальші – ще більш сильні – кроки. Європейці усвідомлюють, що наші солдати борються за нашу державу, а отже і за всю Європу. За мир для всіх європейських країн, за життя дітей, за рівноправність, за демократію. І це дає нам повне право зробити наступне.

Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета – бути разом з усіма європейцями і головне – бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що це можливо.

Вчора говорив з президентами Португалії, Литви, Франції, Польщі. Особливо я вдячний Анджею Дуді. Говорив з прем'єрами Бельгії, Іспанії та прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Підтримка від нашої антивоєнної коаліції – безумовна і безпрецедентна.

Європа закрила небо для всіх російських літаків. Глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв'язків з російськими компаніями. Подивимось, чим закінчиться цей тиждень для російської валюти – яким буде падіння рубля. Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Для чого це все вам? Російським матерям, російським вчителям, російським підприємцям та всім іншим. Для чого?

Вже чотири з половиною тисячі російських солдатів вбито. Заради чого вони прийшли сюди? Заради чого колони вашої бронетехніки йдуть проти нас з нашого Криму? Ялта, Євпаторія, Судак, Сімферополь… Це ж не назви військових таборів для танкістів. Ще раз: чотири з половиною тисячі вбитих російських окупантів. Бросайте вашу технику. Уходите отсюда. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасите ваши жизни.

Кожну годину ми присвячуємо посиленню нашої держави. Кожен, хто може долучитися до боротьби з окупантами, повинен це робити. Тому було ухвалено рішення непросте – з моральної точки зору, але корисне – з точки зору нашого захисту. В умовах воєнного стану учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом – будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз – оборона.

Коли я йшов в президенти, я говорив, що кожен із нас – президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен з нас воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен з нас переможе. Слава Україні!

Звернення Зеленскького

Нагадаємо, на момент виходу новини у Білорусі починаються переговори Україні з країнами-агресорами.