Агресор остаточно здер маску: топ-5 висновків російського вторгнення в Україну

Військовий експерт розповів, якої війни насправді чекала Росія і як її плани зламалися завдяки єдності українців та ЗСУ

Війна, яку оголосив Україні президент Росії Володимир Путін у ніч проти 24 лютого під виглядом "спеціальної військової операції", триває вже п’ятий день. За цей час українці знищили величезну кількість військової техніки агресора та самих окупантів.

Екс-спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин розповів "Телеграфу", які головні висновки можна зробити на даний момент.

Перший висновок – Росія розраховувала на бліцкриг

"Росія намагалася одним ударом шокувати нашу державу, викликати паніку і капітуляцію. І далі диктувати свої умови. Але цього не сталося. Україна, звичайно, була шокована. Але була і на певному рівні готова до агресії. Про яку нас попереджали західні партнери. До того ж, ми з 2014-го живемо в стані гібридної війни з РФ. Просто зараз агресор остаточно здер маску", — пояснює Влад Волошин.

Другий висновок – Росія не чекала такого опору

На думку військового експерта, Росія точно не була готова до того, що весь український народ (і ЗСУ, і територіальна оборона, і силовики, і прості люди – кожен на своєму місці) буде настільки жорстоко битися.

"Такого типу опір російська армія зустрічала хіба що під час Першої та Другої Чеченських воєн. Російська пропаганда, схоже, самому режиму Путіна зуміла запудрити мізки меседжами про те, що "українці – брати", "українці чекають звільнення від фашистського режиму", "вони – м’який і добрий народ" і так далі. Насправді ж на російську армію чекали не з розпростертими обіймами, а з "Джавелінами", "Байрактарами", "Стінгерами", автоматами, коктейлями Молотова та іншим "теплим прийомом". І за такого розкладу скрушити нас одним ударом було нереально, – підкреслює Влад Волошин. – Як і взагалі скрушити".

Третій висновок — Росія діяла "на авось"

Військовий експерт вважає, що хоч РФ і зосередила потужні сили та рвонула в Україну з різних боків, вона не особливо готувалася до операції.

"Все робилося на російську "авось". Мовляв, ми вдаримо, вони побіжать, а там розберемося. А привезуть чи не привезуть пальне, щоб танки йшли далі, чи буде забезпечене підвезення боєприпасів – таке… Може, пронесе. Якось складеться. Не пронесло. Не склалося. Координація другої хвилі атаки, підтримка, логістика – все це російською армією програно начисто», – запевняє Влад Волошин.

Четвертий висновок – Росія не змогла захопити небо

Після підлого ракетного удару рано-вранці 24 лютого багато систем нашої протиповітряної оборони (ППО) були виведені з ладу, знищено низку літаків, нагадує Влад Волошин. Але придушити цей вид оборони росіянам не вдалось.

"До того ж – у нас є (і скоро буде ще більше) відмінне сучасне озброєння від західних союзників. Ми збиваємо ракети, літаки та вертольоти агресора – десятками. Росія не чекала, що у нас вистачить сил та засобів ППО, щоб завдавати їй такої ну, а українська авіація, на порядок нижче технічно оснащена, ніж російська, воює так, що про це вже складають легенди", — наголошує експерт.

П’ятий висновок – світ атакує країну війни

Чого Росія також навряд чи очікувала в таких масштабах, так це те, що весь світ у всіх сферах проти неї ополчиться, зазначає Влад Волошин. Так швидко. І так болісно.

"Дипломатичні, економічні, фінансові, кібернетичні, інформаційні, політичні удари по країні війни – колосальні. Рубль мчить у прірву, як і вся Росія. Залишки репутації погрожують на роки, якщо не на десятиліття. Масовий результат інвесторів, розрив контрактів, закрите для РФ небо над Європою. А незабаром дійде до портів, — прогнозує експерт. — Весь цивілізований світ, навіть ще недавно відносно лояльні до РФ деякі європейські держави, однозначно на боці України. І тоді як у Росію летять санкції, до нас — допомога фінансами та озброєнням. Всі вищеназвані причини допомогли нам вистояти – і продовжувати стояти – проти однієї з найсильніших армій світу, яка покриває себе зараз ганьбою, діючи в тому ж ключі, вірячи у свої сили завдяки такій підтримці світу – ми точно переможемо цю імперію зла. Слава Україні!"

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Нагадаємо, що росіяни напали на Україну рано-вранці 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

25 лютого, третього дня російського вторгнення в Україну, ми розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була обстановка 26 лютого – розписали погодинно у статті "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

За подіями 5-го дня слідкуйте у матеріалі "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардування, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".