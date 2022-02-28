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"Домовленостей немає і не може бути!": омбудсмен України розвінчала черговий російський фейк

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Денісова розкритикувала Москалькову за відверту брехню Новина оновлена 28 лютого 2022, 22:38
Денісова розкритикувала Москалькову за відверту брехню

Перемовини з росіянами можливі лише після виведення військ

Будь-які розмови про обмін полоненими військовослужбовцями чи пошук зниклих безвісти під час боїв, які точаться в Україні, будуть розпочаті тільки після припинення вогню. Також росіянам доведеться вивести свою армію з території України, включаючи Донбас та Крим.

Такі умови своїй російській колезі поставила українська обмудсменка з прав людини Людмила Денісова, критикуючи російську сторону за фейки.

Як виявилося, російська омбудсменка Тетяна Москалькова на своїй Facebook-сторінці заявила, нібито досягла домовленостей із українською стороною щодо окремих гуманітарних питань. При цьому вона підкреслила, що у цьому напрямку "працюємо" — начебто про обох учасників діалогу.

Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook

Та це виявилося черговою кремлівською пропагандою. За словам Денісової, поки жодних консенсусів не досягнуто.

"Домовленостей немає і не може бути!" — підкреслила вона.

Також чиновниця додала, що до діалогу з Росією Київ буде готовий, коли припиняться обстріли, а війська агресора покинуть Україну. При цьому включаючи окуповані території.

Нагадаємо, що російські окупанти несуть нищівні втрати, намагаючись загарбати українські міста. Лише на ранок понеділка, 28 лютого, кількість поранених та загиблих загарбників перевалила за 4300 осіб.

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#Україна #Росія #Війна
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