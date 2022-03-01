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"Якщо Україна паде – всі ці війська будуть на кордонах країн-членів НАТО": Зеленський — Заходу

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Володимир Зеленський Новина оновлена 01 березня 2022, 21:00
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський розповів журналістам про війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю західним журналістам та розповів про шостий день війни в Україні.

Хоча Україна залишилася сама на полі бою, вона змусила Європу визнати, що її власна безпека пов’язана із безпекою Заходу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

"Дуже важливо знати, що якщо Україна впаде, то всі ці (російські) війська опиняться на кордонах ваших країн-членів НАТО... і там перед вами постане те саме питання", — сказав Зеленський.

Він висловив жаль з приводу того, що Європа та Сполучені Штати проігнорували заклики Києва до попереджувальних санкцій ще до початку війни, але вітав той вплив, який вони чинять на Росію.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європарламенту, після чого викликав бурхливі оплески у присутніх політиків та дипломатів.

Теги:
#НАТО #Росія #Володимир Зеленський
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