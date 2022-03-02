"На ультиматуми не підемо": у МЗС розповіли про другий раунд перемовин з росіянами

Українська сторона до переговорів готова, але їх дата залишається невизначеною.

Після російського вторгнення на українські землі делегації України та РФ вже збиралися на переговори, однак домовитися про припинення бойових дій не вдалося. Щодо другого раунду перемовин, то наразі дата його проведення невідома.

Про це у середу, 2 березня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, українська сторона готова говорити, але на ультиматуми путіна не піде.

"Зараз ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори — наразі не відомо", — сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що вимоги російських окупантів залишаються незмінними. Це ті пункти, які кривавий диктатор путін озвучив у своєму звернення перед початком війни.

Нагадаємо, що путін вимагає від України відмовитися від курсу на НАТО, скасувати санкції проти росії за окупований Крим та роззброїти Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що західні ЗМІ опублікували матеріали, в яких йдеться про серйозне невдоволення кривавим диктатором путіним результатами військової кампанії в Україні.