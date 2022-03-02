"Політичний труп": у Зеленського відреагували на можливе "повернення" Януковича

На Президента-втікача українці чекають виключно для того, щоб покарати

В Офісі президента прокоментували чутки про ймовірну підготовку до повернення в Україну зрадника Батьківщини Віктора Януковича. На думку представників влади, політичний труп Януковича тут більше нікому не цікавий.

Подробиці повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє "Телеграф".

За його словами, дуже важливо розуміти, що будь-яка спроба росії "воскресити" президента-втікача для українців виглядає як ще одне нерозуміння нашого менталітету.

"Взагалі нічого не розуміють в Україні, — зазначив чиновник. — Янукович — це ж абсолютний "політичний труп". Настільки давній аутсайдер із токсичною репутацією, що згадка його прізвища звучить навіть якось зухвало".

Михайло Подоляк припускає, що якщо навіть кремлівська пропаганда спробує вигадати чергову байку про "легітимність" Віктора Януковича, це викличе лише більш масовий опір Кремлю, ніж це є зараз.

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Представник ОП додає, що такі рішення, як і початок війни проти України, абсолютно безглузді. І такі, що викликають злість у населення.

До таких самих персонажів, як Янукович, Подоляк відносить зараз голову "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту, та власника пропагандистського каналу "НАШ" Євгена Мураєва. За словами урядовця, вони абсолютно не сумісні з українським контекстом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як президент України Володимир Зеленський відреагував на дії російських окупантів щодо обстрілу житлових масивів у різних містах країни. За його словами, така поведінка неприпустима і нелюдська.