Використовували як "живий" щит: росіяни потопили суховантаж під прапором Панами

У Чорному морі окупаційний флот Росії знищив торгове судно HELT

У четвер, 3 березня, стало відомо, що у Чорному морі біля Одеської затоки окупаційний флот Російської Федерації знищив торгове судно HELT під прапором Панами. У пресслужбі Військово-Морських Сил ЗСУ раніше стверджували, що суховантаж 1985 року росіяни планують використовувати як "живий" щит для десантування.

Зокрема, росіяни вимагали від командира суховантажного судна зайти в небезпечну зону. Судячи з усього, отримавши відмову, судно затопили. Про те, що HELT зник з радарів о 12.18 за київським часом, повідомляє Адміністрація морських портів України.

"Теплоход "HELT" (прапор Панама), був обстрілян і отримав пробоїну нижче ватерлінії. Дав сигнал "МЕЙДЕЙ" на 16 каналі, знаходився на зв’язку зі СКЦ/МПРС. Позиція 46'22 n 31'04 к, у 20-ти милях від Одеси, УКВ ми не чутно. Останній доклад з судна — крен 70 градусів, сідаємо на плоти", — йдеться у пості.

"HELT" на карті

Як пише Антон Геращенко, екіпаж складався з 6 осіб, 2 людини капітан і кок на цей час перебувають у плоті та прямують у бік берега. Рятувальна операція неможлива, тому що затока знаходиться під прицілом ВМФ РФ.

За перші дні війни росіяни вже захопили в полон кілька суден із цивільними особами на борту. Наразі кількість полонених українців та іноземців вимірюється десятками людей. Додамо, що кораблі свого часу проходили поблизу острова Зміїного.

Нагадаємо, що військовослужбовці з острова Зміїний, які прославилися на весь світ тим, що мужньо протистояли російському кораблю, опинилися живими. Відомо, що українці зараз у полоні окупантів.