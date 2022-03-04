"Російські люди, як це взагалі можливо?": нове звернення Зеленського

На думку політика, у громадян країни-агресора надто коротка пам’ять

Пожежа на Запорізькій атомній електростанції, що сталася через обстріл російських окупантів, могла спричинити катастрофу, якої ще не знав світ — найбільшу після Чорнобиля. Президент Володимир Зеленський не розуміє, чому громадяни Росії так швидко забули про жахливі наслідки ядерного вибуху 1986 року.

Про це йшлося у його новому ранковому зверненні від 4 березня.

До росіян він звернувся зрозумілою їм, російською.

"Російські люди, як це взагалі можливо? Ми ж разом у 86-му році боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Ви повинні пам’ятати розкиданий вибухом графіт, що горить. Жертви. Ви повинні пам’ятати світіння над зруйнованим енергоблоком. Ви повинні пам’ятати евакуацію з Прип’яті та 30- кілометрової зони. Як ви могли це забути?" — спитав Зеленський.

Якщо ж пам’ять про страхи опромінення все ще жива, політик закликає громадян Росії виходити на вулиці і протестувати. Бо, говорить український президент, радіації невідомі межі росії, і вона просто так не зупиниться.

Також Володимир Зеленський додав, що всю ніч пов’язувався з політиками з інших держав, аби отримати реакцію на обстріл Запорізької АЕС. Насамперед він вимагав закрити небо над Україною та посилити санкції проти Росії.

Висловив президент і подяки — нацгвардійцям, які охороняли об’єкт; рятувальникам, які швидко загасили пожежу, а також усім мешканцям Енергодару.

Крім цього Володимир Зеленський озвучив коротке зведення щодо інших регіонів і зазначив, що подібної жорстокості українські міста не бачили з часів окупації нацистами.

"Вони не зламають нашу державу. Ніколи. Щоб вони не робили, вони все одно програють", — резюмував Зеленський.

Додамо, що українські політики та прості громадяни вже не перший день закликають звичайних росіян виходити на мітинги проти війни та вимагати виведення путінських військових із України. Проте влада не реагує, а натомість затримує навіть дітей, які прийшли покласти квіти до посольства.

Більше того, 4 березня в Держдумі було прийнято закон, який передбачає величезні штрафи і до 15 років позбавлення волі за подібну діяльність, яку називають поширенням "фейків".