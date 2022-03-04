Німеччина передає Україні "ракети з цвіллю": скандальні деталі від ЗМІ

Ракетам, які готують віддати Україні, вже понад 35 років

Німецькі журналісти закликали громадськість звернути увагу на зброю, яку Німеччина підготувала до передачі української армії. Є відомості, що близько 700 ракет "Стріла" із запланованих до "видачі" 2700 — вже непридатні до бою.

Про це повідомляє "Bild", посилаючись на особисті джерела.

Ще раніше було відомо, що всі ці боєприпаси дісталися сучасній Німеччині ще понад три десятки років тому, коли вона була розділена на дві частини. Саме тому майже чверть із ракет більше не здатні виконувати своє пряме завдання щодо поразки противника.

Згідно з журналістськими даними, використання багатьох знарядь було заблоковано німецькою владою ще у 2012 році. Причина — у мікротріщинах, якими покрилися металеві запаси боєприпасу та, як наслідок, призвели до корозії чи окислення.

Також видання наголошує, що зброя досі перебувала у дерев’яних ящиках. Ці "коробки" настільки вкрилися цвіллю, що солдатам, аби їх дістати, доводилося одягати спеціальні костюми захисту.

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Журналісти наполягають на тому, щоб перед відправкою зброї в Україну, яка протистоїть російським загарбникам, усі боєприпаси було перевірено фахівцями Федерального відомства з обладнання.

Слід зазначити, що для гідної відсічі противнику українці мають бути озброєні якісною зброєю. Про це просить президент Володимир Зеленський, як і про закриття неба над Україною для польотів. Особливо це важливо стало у світлі останніх подій на Запорізькій АЕС, про що глава держави говорив із іншими політиками.

Нагадаємо, окупанти увірвалися в Енергодар увечері 3 березня і почали обстрілювати місцеву атомну станцію, після чого на ній почалася пожежа.