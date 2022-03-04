"Правда про росію": у Зеленського жорстко оцінили дії окупантів

Загарбники щоразу скоюють нові військові злочини

Україна тримає оборону від російських окупантів уже дев’ятий день. В Офісі президента України вважають, що з кожною годиною дії супротивника стають все жорстокішими і порушують будь-які негласні правила воєнного часу.

Така характеристика військ загарбника прозвучала від радника голови ОП Михайла Подоляка, повідомляє "Сегодня".

Читайте також: Категорія Україна Арестович про ситуацію на фронті 4 березня: стриманий оптимізм По силі ворожих військ було завдано кілька ударів, які зупинили пересування окупантів.

За словами чиновника, окупаційна армія повністю оточує великі міста, деморалізуючи населення та відрізаючи їх від зв’язку із зовнішнім світом. Також блокується постачання будь-якої гуманітарної допомоги як медикаментів, так і продуктів харчування.

Росіяни стріляють по мирним жителям та влаштовують авіаційні нальоти на житлові квартали, що абсолютно суперечить будь-яким людським принципам.

Апофеозом усіх дій путінських вояк стала спроба проникнути на Запорізьку АЕС, яку в ніч із 3 на 4 березня обстріляли з танкових знарядь. Відомо, що до самого ранку на станції палала пожежа, проте невдовзі рятувальників все ж таки допустили до її локалізації.

"Відмова від правил ведення війни. Така правда про Росію", — зазначив Михайло Подоляк.

Зазначимо, що станом на ранок 4 березня російські війська втратили близько 10 тисяч своїх солдатів — у цифру входять як поранені, так і загиблі. Окрім цього ЗСУ цілеспрямовано ведуть знищення ворожої техніки.

Президент Володимир Зеленський під час свого традиційного звернення окремо згадав росіян, які також можуть постраждати від наказів своєї влади, якщо на АЕС в Енергодарі відбудеться вибух.