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"Добити звіра": Кулеба виступив з новим закликом до Європи

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дмитро Кулеба Новина оновлена 04 березня 2022, 22:46
Дмитро Кулеба

За наступ на Україну російська економіка має зазнати дуже серйозного удару.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів об'єднатися і ввести ще більше санкцій проти росії, яка сунула на нашу країну війною.

З таким закликом глава МЗС звернувся у прямому ефірі українського єдиного мовника.

За його словами, Україні протягом восьми днів війни довелося боротися за запровадження санкцій проти росії.

"Жодні санкції, які були ухвалені за останні 8 днів, не далися нам легко. Я колись у мемуарах напишу, як ми зробили SWIFT і на які кнопки для цього довелося тиснути", — зазначив міністр.

Попри це він додав, що зараз у ЄС спостерігається нечувана єдність у тому, щоб створити максимальні проблеми для російської економіки.

"Вже зараз російська економіка потерпає від того, що з нею сталося. Тому що санкції скоординовані між ЄС, Америкою, Канадою та Великою Британією дають підсилений ефект, бо ці країни мають потужні економіки. І російська економіка почала сипатися", — вказав Кулеба.

При цьому глава МЗС додав, що зупинятися у тиску на росію ніяк не можна.

"Нам надзвичайно важливо не зупиняти цей тиск. І є конкретний список санкцій, який потрібен для того, щоб підтримати Україну й добити цього пораненого звіра під назвою "російська економіка". Це санкції щодо торгівлі нафтою, доступу до криптовалют, до продажів золота, та членів родин людей причетних до діяльності путіна, щоб вони мали проблеми із життям у Європі", — закликав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЄС запровадив безпрецедентні санкції щодо росії.

Теги:
#Україна #Росія #Санкції #Європейський Союз #Війна #Дмитро Кулеба
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