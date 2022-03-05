росія може змінити тактику, ще більше збільшивши кількість мирних жертв і закинувши в Україну нову партію найманців, — CNN

Порушуються будь-які правила ведення війни

Російська влада може піти на хитрощі, щоб узяти гору над Україною у війні. Серед іншого — армія загарбника може почати бомбардувати українські мирні міста, поки ті не ухвалять рішення капітулювати та здатися.

Про це не лише інформує американський телеканал CNN, посилаючись на особисті джерела у розвідці.

За інформацією видання, близько тисячі нових найманців кремля готуються зайти на територію України. Це поки що — єдине, чим Росія здатна підтримати свою армію, що дуже порідшала на тлі останніх десяти днів. Це людське "вливання" спрямоване на те, щоб поповнити ряди тих окупантів, які борються за найважливіші для Москви напрями.

При цьому, за словами американського чиновника, чиє ім’я вирішили тримати в секреті, загалом путінські найманці в Україні "погано проявили себе, зіткнувшись із жорсткішим, ніж очікувалося, опором з боку українців".

Якщо ж росіяни ухвалять обстрілювати українські міста авіацією до їхньої капітуляції, це може спричинити реально масові жертви серед цивільних. Про те, що мирних жителів зараз гине більше, ніж військових, говорять неофіційні дані розвідки.

Цікаво, що реальність атаки на звичайне населення зараз набагато вища, ніж збільшення кількості втрат серед військовослужбовців. Незважаючи на подібну загрозу в Україні, досі не введена безпольотна зона, хоча президент Володимир Зеленський і просив НАТО прийняти таке рішення. При цьому серед звичайних американців ідею щодо no-fly-zone підтримують близько третини населення.