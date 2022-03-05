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Ілон Маск відмовився блокувати російські ЗМІ

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Мільярдер сказав, що виконає вимогу тільки під прицілом зброї Новина оновлена 05 березня 2022, 09:06
Мільярдер сказав, що виконає вимогу тільки під прицілом зброї

Позиція технічного генія є сталою

Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск не погодився на вимогу кількох іноземних урядів щодо блокування російських медіа через інтернет Starlink. Такої думки він дотримується навіть попри десять днів війни росії проти Україні, частина із "боїв" якої є інформаційними.

Про це стало відомо із його допису у соцмережі Twitter.

За словами Маска, він є абсолютним прихильником свободи слова. Тому і не може заборонити мовлення будь-яких ЗМІ, із якої б країни вони не походили.

Також мільярдер зазначив, що виконає подібну вимогу хіба що під "прицілом зброї".

Додамо, що Ілон Маск підкреслив — прохання про блокування росЗМІ до нього надійшли не від України.

Між тим у війні з росією винахідник підтримав саме українську державу. Як ми раніше повідомляли, він передав Україні кілька новітніх станцій, котрі дають доступ до супутникового інтернету Starlink. Це допоможе українським воїнам тримати зв'язок у найскрутніших моментах.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Ілон Маск
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