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Прокурор Нюрнберзького процесу над нацистами заявив, що "хоче бачити путіна за ґратами"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото зліва — Бенджамін Ференц Новина оновлена 05 березня 2022, 17:12
На фото зліва — Бенджамін Ференц

Диктатор має бути засуджений за злочини проти людства

Останній, що залишився в живих, обвинувач Нюрнберзького процесу, Бенджамін Ференц заявив, що путін, який не перестає загрожувати Україні, повинен бути "за ґратами".

101-річний прокурор сказав, що відчув себе спустошеним, коли дізнався, що у вівторок, 1 березня, російські окупанти не посоромилися атакувати територію Бабиного Яру — це можна порівняти з діями нацистів за часів Другої світової війни.

"Злочини, які зараз чинить росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людяності та вбивства. Як тільки злочинців почнуть тягати по судах, ми будемо щасливішими", — заявив Ференц.

Ференц упевнений, що путіна можна ув’язнити – як лідера боснійських сербів Радована Караджича. Нагадаємо, що суд визнав Караджича винним у скоєнні геноциду в Сребрениці, де було вбито близько 8 тисяч чоловіків та хлопчиків.

"Я хочу бачити путіна за ґратами, це можливо", — додав Ференц.

Нагадаємо, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Карім Хан заявив, що негайно розпочне розслідування військових злочинів, скоєних після початку військового вторгнення росії в Україну. 28 лютого Хан заявив, що його офіс з власної ініціативи розпочне розслідування можливих військових злочинів, скоєних на території України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 2 березня у Харкові загинула спостерігачка моніторингової місії ОБСЄ.

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#Путін #В'язниця #Нацисти #Нюрберг
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