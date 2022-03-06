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У ЄС зробили кілька неприємних для України заяв

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Винищувачі Новина оновлена 06 березня 2022, 11:53
Винищувачі

Євросоюз не може чітко визначитися щодо України.

На одинадцятий день протистояння агресії росії в Євросоюзі прозвучали заяви, які не такі однозначні для України.

Так, голова Євроради Шарля Мішеля заявив, що Євросоюз не фінансуватиме відправлення бойових літаків Україні.

Крім того, у Євросоюзі є розбіжності щодо розширення спільноти.

З таких заяв випливає, що навіть під час війни Європа не може чітко визначитися щодо України та її європейських перспектив.

Як повідомлялося, раніше ЄС ухвалив рішення про закупівлю зброї на потреби ЗСУ, крім того йшлося і про передачу бойової авіації.

Польща заявила, що не посилатиме винищувачів в Україну. Крім Польщі, уряди Болгарії та Словаччини також нещодавно виключили постачання військових літаків до України.

6 березня з’явилася інформація, що США розглядають деталі угоди, згідно з якою Польща передасть Україні свої літаки, що залишилися з часів СРСР, в обмін на постачання винищувачів F-16.

Теги:
#Польща #Євросоюз
Винищувачі
Політика
У ЄС зробили кілька неприємних для України заяв
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