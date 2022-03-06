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Стали відомі підсумки розмови Ердогана та путіна

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і кривавий диктатор росії володимир путін Новина оновлена 06 березня 2022, 14:19
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і кривавий диктатор росії володимир путін

Ердоган намагався переконати путіна припинити війну в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів годинні телефонні переговори з президентом росії володимиром путіним з приводу війни в Україні.

Як повідомляють російські Telegram-канали, путін заявив Ердогану, що призупинення "спецоперації із захисту Донбасу" можливе лише у разі припинення боїв з боку ЗСУ та виконання вимог росії.

Також путін підкреслив, що росія готова взаємодіяти з іншими країнами.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що телефонна розмова двох лідерів тривала близько години, результати поки що публічно не оприлюднені. Управління комунікації президента Туреччини незабаром вийде із заявою про розмову.

Зазначимо, що Туреччина активно виступає з ініціативою посередництва між Україною та росією. Повідомлялося, що Ердоган спробує переконати путіна припинити війну проти України та сісти за стіл переговорів.

Крім того, 6 березня відбулася розмова прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета, який раніше побував у Москві, із Володимиром Зеленським.

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#Путін #Ердоган
Володимир Зеленський
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