У Гаазі розпочався суд над росією у справі про війну в Україні

Винуватці трагедії обов’язково дадуть відповідь за те, що сталося

У Міжнародному кримінальному суді в Гаазі в понеділок, 7 березня, розпочалося перше слухання стосовно справи про війну росії проти України. Засідання вже було відкрито, розгляд отримав хід.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на УНН.

За словами нардепа Федора Вениславського, зараз міжнародне співтовариство нарешті зможе оцінити справжні масштаби злочинів рф. Усі військові злочини будуть задокументовані, щоб не проґавити жодного з винуватців трагедії.

"Результат ми отримаємо протягом кількох місяців, року, а то й кількох років, адже це дуже ретельна діяльність. Але ми отримаємо результат у вигляді конкретних вироків суду Міжнародного кримінального суду щодо військових злочинців оосії", — наголосив політик.

Також він нагадав, що військові злочини терміну давності не мають. Тому всі, хто так чи інакше причетний до кривавої бійні на території України, будуть покарані за заслуги.

Варто нагадати, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) розпочав розслідування воєнних злочинів російської армії проти України за власним бажанням. Із такою ініціативою виступив головний прокурор установи Карім Хан.