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У Мінськ прилетів літак Януковича: подробиці

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Президент-втікач Новина оновлена 07 березня 2022, 15:45
Президент-втікач

Літак президента-втікача приземлився у столиці Білорусі 7 березня

Літак президента-втікача Віктора Януковича RA-09617 прилетів із Москви до Мінська. Раніше повідомлялося, що нелегітимний може бути задіяний до інформаційної операції кремля.

Про це повідомляє "УП".

Поінформовані джерела в авіасфері підтвердили, що йдеться саме про борт Януковича.

Дані про рейси літака Януковича
Дані про рейси літака Януковича

Раніше повідомлялося, що станом на 2 березня Янукович вже був у Мінську і з ним готується спецоперація. Один зі сценаріїв припускав, що його можуть оголосити "президентом України" у Білорусі. Наголошувалося, що він може бути задіяний в інформаційній операції, наприклад, поверненню в Україну чи публікації від його імені звернення до українців.

Тим часом у понеділок, 7 березня, пройде третій раунд російсько-українських переговорів на тлі повномасштабної війни проти нашої держави. На 12 день війни список умов путіна став меншим.

Теги:
#Янукович #Білорусь #Мінськ
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