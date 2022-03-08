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"До путіна звернися": Янукович "сплив" з порадами до Зеленського і розлютив українців

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Віктор Янукович прокоментував війну в Україні Новина оновлена 08 березня 2022, 10:47
Віктор Янукович прокоментував війну в Україні

Поява четвертого президента-втікача наробила шуму в мережі

Екс-президент України Віктор Янукович звернувся до чинного президента України Володимира Зеленського і заговорив про російсько-українську війну, чим викликав досить негативну реакцію колишніх співвітчизників.

Його заяву вранці 8 березня оприлюднили російські ЗМІ, повідомляє "Телеграф".

Янукович заявив, що "з болем" сприймає те, що відбувається в Україні, і не було й дня, коли б він не сумнівався, чи правильно зробив, що втік, проте нібито не хотів платити "надто високу ціну" за владу.

У своїх найкращих традиціях екс-президент-втікач звинуватив українську владу в нагнітанні війни і звернувся до Зеленського із закликом "за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди".

Текст звернення Януковича
Текст звернення Януковича

Варто зауважити, що українці сприйняли звернення Януковича з величезним негативом, назвали його "політичним трупом" і послали за російським військовим кораблем.

Також Януковичу порадили звернутися із закликами до миру до кривавого диктатора володимира путіна, як він робив у березні 2014 року, коли попросив рф ввести війська в Україну.

Реакція українців на звернення Януковича
Реакція українців на звернення Януковича

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок війни в Україні загинули вже сотні мирних людей та десятки дітей, через російську агресію Україну в пошуку безпечного притулку залишило вже близько 1,7 млн людей.

Україна намагається налагодити гуманітарний коридор, щоб вивести громадянське населення з оточених міст, але раніше такі спроби були зірвані обстрілами росіян.

Теги:
#Віктор Янукович #Володимир Зеленський
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