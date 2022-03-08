Слова Зеленського про Крим та Донбас схвилювали росЗМІ: що насправді сказав президент

Україна не потерпить ультиматумів від Росії.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американській телекомпанії ABC News та розповів про вимоги, які висуває володимир путін для припинення війни в Україні.

Особливу увагу російських ЗМІ та Telegram-каналів привернули заяви Зеленського щодо окупованих Криму та Донбасу. За словами президента України, пропагандистські ЗМІ побачили натяк на поступки.

"Зеленський заявив, що готовий розмовляти з росією про Крим", — почали писати росіяни.

Водночас, позиція президента України в інтерв’ю була висловлена чітко — ультиматумів від росії, яка вимагає "визнання Криму та ЛДНР", Україна не потерпить.

"Питання складніше, ніж просто визнати їх (Крим, "ЛДНР" – ред.). Це черговий ультиматум (росії – ред.), а ми до ультиматумів не готові. Але у нас є можливе рішення, резолюція щодо цих трьох пунктів, ключових пунктів ", — сказав Зеленський.

Крім того, президент висловився і про так звану "денацифікацію", про яку, як про одну з цілей війни, говорив путін.

"Денацифікація, яку пропонує путін, — це знищення нації, це нацизм, як у 40-х роках", - зазначив глава української держави.

Як повідомлялося, раніше член української делегації у переговорах Давид Арахамія в інтерв’ю Fox News висловив чітку позицію України щодо Донбасу та Криму.