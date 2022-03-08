Подоляк розповів, чого не варто робити росії: за нами мільйони українців

Ніякі ультиматуми приймати не будемо, чого б вони не стосувалися.

росія, помилково оцінивши свій потенціал у війні проти України, спочатку зробила помилковий вибір — ставити ультиматуми.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі журналістам 8 березня.

"Володимир Зеленський говорить про те, що переговори, особливо коли за столом сидить країна, яка явно вміє захищати свої інтереси, – це двостороння дорога. Пропозиції на пропозиції. І пропозиції повинні бути адекватними. У свою чергу, російська сторона, помилково оцінивши свій потенціал", спочатку зробила помилковий вибір – ставити ультиматуми. Чим жорсткіші ультиматуми від них звучать, тим впертий опір народу. Тим більше мобілізуються українці", — зазначив Подоляк.

На думку радника ОП, Україна жодних ультиматумів не прийматиме, чого б вони не стосувалися.

"За нами реально десятки мільйонів українців. І навряд чи за будь-якими ультиматумами з Москви стоять десятки мільйонів росіян. Це лише пропагандистські міфи. Наша позиція проста: переговори мають бути реальними та адекватними. Це зробить їх предметними. А предметні переговори не сприйме ультимативної тональності. Чим швидше російська сторона з цим погодиться, тим менше втрат зазнає, перш за все, і сама росія внаслідок цієї війни", - наголосив Подоляк.

Як повідомлялося, раніше член української делегації в переговорах Михайло Подоляк заявив, що українська влада не здасть країну агресору, який думає, що може вплинути на перебіг за допомогою ударів по мирних жителях.

Інший член української делегації у переговорах Давид Арахамія висловив чітку позицію України щодо Донбасу та Криму.