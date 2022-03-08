Рус

Зеленський розповів про страшний випадок у Маріуполі: "Вперше з часів вторгення нацистів"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
81
Очільник держави слідкує за ситуацією в Маріуполі Новина оновлена 08 березня 2022, 12:24
Очільник держави слідкує за ситуацією в Маріуполі

Сьогодні місто у полоні ворога

У Маріуполі, котрий вже кілька діб знаходиться в облозі рашистських військ, від зневоднення загинула маленька дитина. Це прецедентний випадок за десятки років, перший із часів Другої світової війни.

Такі дані прозвучали у ранковому зверненні президента Володимира Зеленського у вівторок, 8 березня.

На переконання політика, маріупольців навмисно намагаються виснажити блокадою, займаються їхніми тортурами, що неприпустимо у цивілізований час.

"Окупанти свідомо відключають звʼязок. Свідомо блокують підвезення їжі, постачання води. Відключають електрику", — розповів про ситуацію в місті Володимир Зеленський.

Особливу увагу від звернув на смерть дитини, котра страждала від зневоднення. Маріуполь наразі критично потребує гуманітарної допомоги та "зеленого" коридору для мирних жителів.

Однак, як відомо, намагання вивезти людей із міста уже двічі блокувалися окупантами. Вони відкривали вогонь, порушуючи оголошений режим тиші, через що в'їзд-виїзд із населеного пункту унеможливлюється.

Утім, на 8 березня запланована чергова спроба підвезення гуманітарного вантажу для маріупольців. Є сподівання на те, що просування раніше визначеним "зеленим" коридором пройде без ускладенень, адже попередньо про це домовлялися під час перемовин України та російської федерації.

Теги:
#Україна #Росія #Дитина #Війна #Маріуполь #Смерть #Блокада
Світ має звернути увагу на злочини рашистів, переконаний Зеленський
Політика
"Не дозволимо поставити хрест на українцях": нове звернення Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Світ має звернути увагу на злочини рашистів, переконаний Зеленський
"Не дозволимо поставити хрест на українцях": нове звернення Зеленського
Дата публікації
Категорія
Росіяни масово втрачають своїх побратимів і техніку
Понад 12 тисяч осіб та 80 вертольотів: свіжа статистика щодо втрат ворога
Дата публікації
Категорія
Постраждали будівлі одразу на двох вулицях
Загинули діти: росіяни серед ночі підло вдарили з повітря по будинкам у Сумах (відео)
Дата публікації
Категорія
Мелітопольці продовжують демонструвати загарбникам, що вони – вільні українці
У Мелітополь окупанти завезли маргіналів: "Ви тікатимете, а ми займемо ваші квартири"
Дата публікації
Категорія
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами