Зеленський розповів про страшний випадок у Маріуполі: "Вперше з часів вторгення нацистів"

Сьогодні місто у полоні ворога

У Маріуполі, котрий вже кілька діб знаходиться в облозі рашистських військ, від зневоднення загинула маленька дитина. Це прецедентний випадок за десятки років, перший із часів Другої світової війни.

Такі дані прозвучали у ранковому зверненні президента Володимира Зеленського у вівторок, 8 березня.

На переконання політика, маріупольців навмисно намагаються виснажити блокадою, займаються їхніми тортурами, що неприпустимо у цивілізований час.

"Окупанти свідомо відключають звʼязок. Свідомо блокують підвезення їжі, постачання води. Відключають електрику", — розповів про ситуацію в місті Володимир Зеленський.

Особливу увагу від звернув на смерть дитини, котра страждала від зневоднення. Маріуполь наразі критично потребує гуманітарної допомоги та "зеленого" коридору для мирних жителів.

Однак, як відомо, намагання вивезти людей із міста уже двічі блокувалися окупантами. Вони відкривали вогонь, порушуючи оголошений режим тиші, через що в'їзд-виїзд із населеного пункту унеможливлюється.

Утім, на 8 березня запланована чергова спроба підвезення гуманітарного вантажу для маріупольців. Є сподівання на те, що просування раніше визначеним "зеленим" коридором пройде без ускладенень, адже попередньо про це домовлялися під час перемовин України та російської федерації.