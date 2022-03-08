Кацапстан повинен зникнути з карти світу, - Лесь Подерв'янський

Письменник та художник Лесь Подерв'янський в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів, чому, на його думку, українці вже перемогли у війні з росією, який історичний вклад повинна зробити Україна та що спільного між росіянами та мікробами.

- Вже багато людей по всьому світу — від політиків до військових кажуть, що Україна вже перемогла у цій "військовій операції" путіна. Визнають це вже і в ефірах російських пропагандистів. Як думаєте, завдяки чому українцям це вдалось?

Фактично, кацапи вже програли, так. Це всім очевидно. Питання тільки в тому, наскільки це затягнеться і скільки життів забере.

Сенс цієї війни був у тому, щоб винищити нас як націю, як країну, як людей, але їх розвідка допустила абсолютно дебільні прорахунки. Це все свідчить, що це робилось на абсолютно дебільному рівні. Ще з самого початку це була програшна ідея.

- Як все це змінить Україну? Зараз ми вже бачимо сильний український дух, українці об’єднуються, допомагають один одному.

Очевидно, що весь світ об’єднався проти кацапстану. Головне, щоб після перемоги, ми не залишили цьому мафіозному угрупованню жодного шансу залишитись на мапі. Кацапстан повинен припинити своє існування. Тому що наше надзавдання — це вже не просто перемога, щоб лишився статус кво. Треба припинити цю гангрену на географічній мапі, вони не повинні більше існувати. І коли ця країна перестане існувати, то світ заживе зовсім інакше. Світ тільки покращиться, повірте.

- Ви самі сказали про прорахунки росії у цій війні, і про це теж кажуть по всьому світу. Чому це сталось? Вони не врахували такий шалений український спротив?

Багато чинників. Кацапи дуже переоцінені у світі, їхні людські якості — на рівні глистів чи мікробів. Вони дебіли у всіх щаблях — що військових, що аналітичних, що культурних, вони давно вже не продукують жодних сенсів, тому вони мають припинити своє існування.

- Що ви хочете сказати українцям зараз?

Тримаймося. Я думаю, що це не триватиме довго. Але врешті решт на нас покладена історична місія і світ має бути дуже вдячний нам за це.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ексглава Єкатеринбурга Євген Ройзман жорстоко засудив російське воєнне вторгнення Україною, назвавши цю війну найганебнішою в історії росії.