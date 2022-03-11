На Заході заявили, що помилилися в обіцянках України щодо НАТО

НАТО, як і раніше, відмовляється ввести безпілотну зону над Україною.

На 16-й день повномасштабної війни Росії проти України в Євросоюзі визнали, що Захід зробив низку помилок у відносинах з Росією, зокрема, і обіцянку Україні членства в НАТО.

Таку думку висловив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв’ю французькому телеканалу TF1.

"Я готовий визнати, що ми зробили низку помилок і що ми втратили можливість зближення росії із Заходом... Є моменти, які ми могли зробити краще, є речі, які ми пропонували і потім не могли реалізувати, як, наприклад, обіцянку, що Україна і Грузія стане частиною НАТО… Я вважаю, що це помилка — робити обіцянки, які не можеш реалізувати", — сказав Баррель.

Заяву на ту саму тему зробив і канадський прем’єр Джастін Трюдо заявивши, що НАТО не зможе допомогти Україні із закриттям неба.

"Це те, що розбиває серце. Бути вимушеним сказати, що ми можемо зробити так багато речей для підтримки, але ризик ескалації, ризик поширення <…> втягування НАТО у прямий конфлікт, якщо ми відправимо літаки НАТО на Україну, щоб вони збивали російську авіацію. Ми можемо зробити дуже багато і робимо все можливе. Але на це піти не можемо", — сказав Трюдо в інтерв’ю CTV News.

Зазначимо, що, на думку секретаря РНБО Олексія Данилова, саме від захисту українського неба залежить наша перемога.

Нагадаємо, ще на другий день війни росії з Україною в НАТО пообіцяли постачати нашій країні системи протиповітряної оборони.

Пізніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що небо над Україною НАТО не закриватиме.

Щодо бойових літаків, то Польща могла б дати Україні свої винищувачі МіГ-29 в обмін на отримання від США літаків F-16.

Проте, остаточного рішення з цього приводу поки що не прийнято.